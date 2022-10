Lionel Messi va perdre ses records au Barça à cause de Lewandowski, Erling Haaland vaut un milliard d'euros

La suite après cette publicité

Lewandowski en pleine bourre

Ce samedi sur la première page de Sport c’est surtout Lewandowski qui est mis en avant. En effet, pour le quotidien Catalan, le Polonais est bien parti pour briser des records établis par Lionel Messi. Le serial buteur a trouvé 11 fois le chemin des filets en 10 rencontres. Il est proche des débuts signés par Romario et Ronaldo Fenomeno. L'ancien Bavarois a marqué 46% des buts du Barça en championnat. Romario à la même période était à 54,5% et R9 à 36,6%. Sur ce rythme, il pourrait battre le record de La Pulga en championnat selon les journalistes espagnols. Il avait fait trembler 50 fois les filets en Liga lors de la saison 2011/12.

L'homme qui valait 1 milliard

On apprend que le clan Haaland souhaite faire grimper la côte de leur prodige. Lors d'un entretien accordé à Sky Sport, Rafaela Pimenta, l’agente du joueur a prédit un transfert à un milliard d'euros pour Erling Haaland. « Si on regarde la valeur de son image, de son impact sur le marché... il sera le premier joueur à atteindre près d'un milliard d'euros lors d'un transfert », a estimé la représentante du norvégien. Impossible encore d’imaginer quel club sera capable de mettre autant sur la table, le Real Madrid rêve de recruter Haaland dans quelques années, mais seul une superpuissance économique pourrait se l’offrir pour un chiffre avec 9 zéros.

La Juventus retrouve enfin de sa splendeur

Hier soir, devant leur public, les Bianconeri ont écrasé Empoli (4-0) grâce à deux buts marqués par Adrien Rabiot ainsi que Moise Kean et Weston McKennie. On peut voir le milieu américain exulter sur la première page de La Gazzetta Dello Sport qui titre « Une vraie dame ». C’est la première fois de la saison que la Juve enchaîne deux victoires en championnat. De quoi faire respirer Massimiliano Allegri, dont le management est souvent remis en cause. C'est en tout ca ce que l'on peut le lire dans les pages du Corriere Dello Sport, le tacticien italien a déclaré que la Juventus devient enfin une vraie équipe cette saison et ça le satisfait. Au classement, le club Turinois gagne une place mais reste loin du podium à la 7ème place. Enfin, pour les journalistes de Tuttosport, ce succès permet aux zèbres de faire le plein d'assurance avant d’affronter le Benfica en Ligue des Champions mardi prochain.