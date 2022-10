Serie A : la Juventus gifle Empoli avant Benfica

Pour le match d'ouverture de la 11e journée de Serie A, la Juventus recevait Empoli dans son antre de l'Allianz Stadium. Les Bianconeri, huitièmes avant cette rencontre, avaient l'occasion de revenir provisoirement à 2 points de la première place européenne (6e, Lazio). Les hommes de Massimiliano Allegri disposaient avec la manière des Azzurri devant leur public (3-0). Moise Kean n'attendait pas longtemps avant de débloquer la marque sur un superbe centre de Filip Kostic (8e).

Il fallait attendre le second acte pour le but du break de Weston McKennie d'un coup de casque, trouvé sur le corner de Juan Cuadrado (56e). Après un doublé refusé à Kean en raison d'un hors-jeu (66e), le Français et autre ex-Parisien Adrien Rabiot s'offrait son troisième but personnel en l'espace de trois semaine, cette fois de la tête sur un autre coup de pied de coin du Colombien (82e), avant de s'offrir un doublé dans le temps additionnel (90+4e). Au classement, la Juventus gagne une place mais reste loin du podium, Empoli perd une place au goal average (11e).