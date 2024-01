Arsenal a enfin trouvé son n°9

Le grand attaquant. Cet hiver, plusieurs écuries de Premier League sont en quête d’un renfort offensif. C’est le cas de Chelsea, qui peine à trouver la perle rare ces dernières années malgré plusieurs tentatives. Les Blues ne désespèrent pas d’y arriver, eux qui suivent plusieurs joueurs dont Victor Osimhen (Naples) ou Ivan Toney (Brentford). Du côté de Manchester United, l’arrivée d’un numéro 9 cet hiver, voire cet été, est espérée. Du côté de Londres, Arsenal cherche aussi un attaquant.

Quatrièmes du championnat avec 40 points au compteur (12 victoires, 4 nuls et 4 défaites), les Gunners ont besoin d’un serial buteur selon Mikel Arteta. La priorité de l’Espagnol était d’ailleurs Toney. Mais le prix demandé par Brentford, à savoir 115 M€, a refroidi les dirigeants londoniens. De son côté, le joueur a exclu un départ cet hiver. Ce dossier clos, les pensionnaires de l’Emirates Stadium se sont mis en quête d’un nouveau renfort.

Arteta veut Mayoral

Et d’après les informations publiées ce jeudi par The Sun, ils regardent du côté de l’Espagne. En effet, Borja Mayoral (26 ans) plaît énormément aux Anglais. Il faut dire que l’ancien joueur du Real Madrid réalise une belle saison du côté de Getafe. Il a marqué 14 buts et délivré 1 passe décisive en 22 apparitions toutes compétitions confondues, dont 19 en tant que titulaire. Des statistiques affolantes, ajoutées à ses qualités de finisseur, qui ont donc tapé dans l’œil d’Arteta.

Pour satisfaire son entraîneur, Arsenal est donc passé à l’attaque en formulant une première proposition de 22 M£, soit environ 25,6 M€. Mais Getafe a repoussé cette première tentative. Le club ibérique attend environ 45,3 M€ pour le natif de Madrid. Les Gunners vont donc devoir augmenter leur prix pour le joueur sous contrat jusqu’au 30 juin 2027. Mais cela ne devrait pas trop être un problème puisqu’ils ont des liquidités, eux qui étaient disposés à mettre bien plus d’argent sur Toney.