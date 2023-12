Daniel Riolo lance un appel à Kylian Mbappé

Les semaines se suivent et ne s’arrangent pas pour Kylian Mbappé. Ce 18 décembre marque aussi le premier anniversaire de la finale perdue par la France face à l’Argentine en Coupe du Monde, malgré le triplé de l’attaquant du PSG. Depuis et alors qu’il continue de marquer sans interruption (16 buts en 15 matchs de Ligue 1 tout de même), le joueur ne cesse de perdre en popularité et en connexion avec ses partenaires de club. L’épisode de sa non-prolongation cet été a sans doute laissé des traces mais voilà qu’il y a désormais un nouveau problème avec l’apparition de tensions entre lui et Luis Enrique. Tous ces problèmes en plus de cette date symbolique poussent Daniel Riolo à demander au champion du monde 2018 de s’exprimer une bonne fois pour toute, lui qui fuit les différents points presse.

La suite après cette publicité

«Il a eu une seconde partie de saison quelconque avec le PSG. Il a vécu un été géré péniblement, même si j’ai toujours dit que la faute était certainement plus du côté du club que de la sienne, lui n’a pas été totalement parfait non plus. Je pense que c’est plus le club qui a déconné que lui mais il n’a jamais parlé. Cela fait un an qu’il ne parle pas. Même en équipe de France, les derniers rassemblements il n’a pas parlé alors qu’il est capitaine et il a zappé les conférences de presse. Avec le PSG il ne parle pas, avec les Bleus il a arrêté de parler. Il a peur qu’on lui pose des questions. Avant, c’était un garçon qui n’avait peur de rien, fustige l’éditorialiste ce mardi soir les ondes de RMC. (…) Sa cote de popularité en France, je n’avais jamais vu un joueur avec autant de potentiel et de capacité être à ce point mal aimé. Je ne comprends pas mais il ne doit pas y être pour rien. C’est un peu comme s’il le cherchait. (…) Viens dire que tu n’es pas en forme, que tu es frustré de ne pas avoir ton niveau et que c’est pour ça que tu as fait la gueule la dernière fois… Parle Kylian! Parce que là, franchement, c’est en train de virer à la catastrophe cette histoire.»