Mathieu Valbuena est pessimiste pour l'OM

Un mercato serein, malin et à petit prix pour l'Olympique de Marseille qui a enregistré les renforts de Pape Gueye, Leonardo Balerdi et Yuto Nagatomo. Cela était une nécessité afin d'être compétitif sur plusieurs tableaux et pour rajouter de la profondeur à l'effectif d'André Villas-Boas, dont le niveau a rassuré certains après la victoire à Brest (3-2). Mais pas Mathieu Valbuena, nouveau consultant pour RMC.

L'ancien milieu marseillais s'est montré plutôt pessimiste et réclame plus sur le marché estival : « ce qui sera compliqué pour l’OM, c’est qu’au-delà du championnat, ils auront la Champions League où ils devront faire bonne figure. Et je ne suis pas convaincu aujourd’hui que l’OM a les armes pour être compétitif dans toutes ces compétitions, surtout qu’il n’y a pas encore de recrutement phare ».