JT Foot Mercato : l’Atlético de Madrid est en feu sur le mercato !

L’Atlético au cœur du Mercato

La suite après cette publicité

À Madrid, les dossiers s’empilent sur le bureau des dirigeants de l’Atlético. Le premier, c’est évidemment le cas de João Félix. Les récentes déclarations du Portugais ont mis le feu. Placardisé par son entraîneur, Diego Simeone, l’attaquant de 23 ans a déclaré sa flamme au FC Barcelone. Plus de doute, João Félix va quitter la Castille et sûrement rejoindre la Catalogne. Selon AS, les négociations sont très avancées. Sport va plus loin et explique que les Colchoneros essayeront de récupérer Ferran Torres et Franck Kessié. En attaque, l’ancien de Benfica ne devrait pas être le seul à quitter Madrid. Alvaro Morata, lui aussi sur la liste des transferts, se retrouve au cœur d’un duel AS Roma - Inter. Les Nerazzurri cherchent à remplacer Romelu Lukaku en partance pour la Juventus et préparent une offre de 15 millions d’euros pour le buteur espagnol. Insuffisant pour les Madrilènes qui en attendent au moins 20 millions d’euros. Sky Italia révèle que de leur côté, les Romains surveillent la situation et restent en embuscade. Lassé par les méthodes de Diego Simeone, Thomas Lemar recherche de son côté un nouveau défi. Selon nos informations, en cas d’offre intéressante, le Français ne sera pas retenu. Ça tombe bien puisque l’Olympique de Marseille se verrait bien accueillir le champion du monde 2018. Une opération qui a un coût ! L’OM devra lâcher au moins 20 millions d’euros pour convaincre l’Atlético de céder l’ancien Monégasque. Si les Colchoneros dégraissent en attaque, le club de Madrid veut renforcer son milieu de terrain. Piste principale du club, Marco Verratti ne serait pas opposé à l’idée de rejoindre l’Espagne. Mais l’Équipe explique que pour l’heure aucune offre n’est arrivée. Sofyan Amrabat, qui devrait quitter la Fiorentina, intéresse aussi l’Atlético, ainsi que Pierre-Emile Hojbjerg. Le joueur de Tottenham est sous contrat avec le club londonien jusqu’en 2025.

La Juve veut accélérer pour Vlahovic

À Paris, la chasse au buteur continue. Piste principale du club de la Capitale, Dusan Vlahovic devrait être vite fixé sur son avenir. Tuttosport indique que la Juventus veut accélérer le départ du Serbe. Un transfert rapide de son attaquant permettra à la Vieille Dame de finaliser l’arrivée de Romelu Lukaku. Le club de Turin attend un chèque entre 70 et 80 millions d’euros pour vendre son joueur.

À lire

PSG : Renato Sanches, priorité absolue de l’AS Roma

Les officiels du jour

On passe aux officiels du jour ! Joueur du Borussia Dortmund depuis 2019, le défenseur Nicolas Schulz vient de résilier son contrat avec le BVB. Il est désormais libre de tout contrat. Le Torino prolonge son coach ! Emiliano Moretti continue l’aventure avec le club de Turin. L’entraîneur italien est désormais lié au Toro jusqu’en 2025. Le FC Lorient s’attache les services d’un gardien : Dominique Youfeigane ! Âge de 23 ans, le portier s’engage libre pour une saison après avoir été formé à l’En Avant Guingamp. Milos Kerkez file à Bournemouth. Titulaire depuis deux ans et son arrivée à l’AZ Alkmaar en provenance de Gyor, le latéral gauche passe à l’étape supérieure. Courtisé un peu partout en Europe et notamment en Ligue 1 où Nice a été tenté, le Hongrois file en Angleterre. À 19 ans seulement, il a signé un contrat longue durée avec Bournemouth, 15e du dernier exercice de Premier League.