Diego Simeone va quitter l’Atlético de Madrid selon la presse espagnole

Diego Simeone et l’Atlético de Madrid vivent une belle et longue histoire d’amour. L’Argentin a défendu les couleurs de l’écurie madrilène en tant que joueur entre 2003 et 2005. Le temps de disputer 47 rencontres toutes compétitions confondues et d’inscrire 3 buts. Puis, il est revenu en 2011 pour prendre les commandes de l’équipe en tant qu’entraîneur. Un nouveau défi de taille pour celui qui avait entraîné en Argentine et en Italie jusqu’alors.

Simeone a connu des succès

Mais El Cholo Simeone a souhaité le relever. Avec lui, les Colchoneros ont passé un cap et ont même beaucoup plus concurrencé le Real Madrid et le FC Barcelone, les deux locomotives du football espagnol. Sous ses ordres, les Madrilènes ont donc remporté la Liga à deux reprises (2014 et 2021), la Coupe d’Espagne (2013), la Supercoupe d’Espagne (2014), la Ligue Europa (2012 et 2018) et la Supercoupe d’Europe (2012 et 2014).

Ils ont également atteint la finale de la Ligue des Champions en 2014 et 2016. Bref, un très joli palmarès pour le technicien de 52 ans qui totalise 353 victoires, 137 nuls et 112 défaites depuis sa prise de fonction. Parfois critiqué pour le style un peu trop défensif de son équipe, Simeone a toujours été soutenu par sa direction et ses joueurs, même s’il a eu des conflits avec certains (Luis Suarez l’an dernier, João Félix cette saison, ndlr).

Il voudrait claquer la porte cet été

Mais cette saison, le coach argentin est plus que jamais remis en question suite aux mauvais résultats de son équipe, éliminée dès la phase de poules de la Ligue des Champions. Sans Coupe d’Europe et devancé en Liga où ses troupes pointent en 5e position (27 points), El Cholo a encore été épaulé par ses dirigeants qui lui ont maintenu leur confiance.

De son côté, le principal intéressé a confié en octobre dernier après l’échec en C1. «C’est le moment le plus dur mais je vais continuer à insister pour que ce club obtienne quelque chose dont nous avons besoin, comme la Ligue des champions.» Reboosté, il veut finir en beauté cette saison avant de partir ? C’est ce qu’annonce El Chiringuito. Un journaliste de la célèbre émission assure que Diego Simeone a confié à Miguel Ángel Gil Marin (CEO de l’Atlético) qu’il veut quitter le club cet été. Une sacrée bombe puisque Simeone est en poste depuis douze ans.