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Officiel Ligue 1

Benoît Bastien rejoint la FFF

Par Matthieu Margueritte
Benoit Bastien @Maxppp

Après quinze saisons passées à arbitrer en Ligue 1, Benoît Bastien a pris sa retraite d’arbitre à l’issue du barrage aller entre Saint-Étienne et Nice le 26 mai dernier. Mais M. Bastien reste au contact du ballon et des arbitres puisqu’il rejoint la FFF.

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Il y occupera la fonction de directeur technique de l’arbitrage adjoint. « Fraîchement retraité, l’ancien arbitre international rejoint la FFF en tant que directeur technique de l’arbitrage adjoint, délégué à l’arbitrage des compétitions professionnelles masculines », peut-on lire sur le site officiel de la FFF.

Pub. le - MAJ le
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