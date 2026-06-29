Benoît Bastien rejoint la FFF

Après quinze saisons passées à arbitrer en Ligue 1, Benoît Bastien a pris sa retraite d’arbitre à l’issue du barrage aller entre Saint-Étienne et Nice le 26 mai dernier. Mais M. Bastien reste au contact du ballon et des arbitres puisqu’il rejoint la FFF.

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Il y occupera la fonction de directeur technique de l’arbitrage adjoint. « Fraîchement retraité, l’ancien arbitre international rejoint la FFF en tant que directeur technique de l’arbitrage adjoint, délégué à l’arbitrage des compétitions professionnelles masculines », peut-on lire sur le site officiel de la FFF.