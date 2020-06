Edinson Cavani a de nombreuses propositions sur la table

Le PSG va tourner la page Edinson Cavani. Le meilleur buteur de l'histoire du club (200 buts en 301 matches toutes compétitions confondues) s'apprête à quitter Paris à la fin de son contrat. Même âgé de 33 ans, il ne devrait pas avoir trop de mal à trouver une nouvelle équipe. C'est en tout ce que laisse croire son demi-frère et représentant Walter Guglielmone.

Ce dernier s'est exprimé auprès de l'agence de presse espagnole EFE, il a affirmé qu'«aucune offre» n'avait pour le moment été rejetée par le joueur et laisse les prétendants se disputer pour le moment. «Nous allons écouter et voir les options.» Aux dernières nouvelles, l'Inter, l'Atlético de Madrid et Boca Juniors ont ciblé l'attaquant uruguayen.