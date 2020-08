Manchester City-Real Madrid : les compositions officielles

Ça y est, c'est le grand soir. 163 jours après la manche aller, le choc entre Skyblues et Merengues va connaître son épilogue. Dans un Etihad Stadium à huis clos, Manchester City tentera de conserver l'avantage acquis à Madrid (victoire 2-1, au stade Santiago Bernabéu) et de composter son billet pour le Final 8 de Lisbonne, afin de continuer de rêver à un sacre continental. Côté madrilène, la situation est simple : il faut inverser la tendance, à l'extérieur. Un exploit réalisé à une unique reprise dans l'histoire européenne du Real : lors de la Coupe des vainqueurs de Coupes 1970/1971, contre le FC Wacker Innsbruck (Autriche) (0-1, 2-0). Autant dire que la tache s'annonce ardue, d'autant que l'emblématique capitaine espagnol, Sergio Ramos - si décisif dans ces moments -, est suspendu après sa faute sur Gabriel Jesus en position de dernier défenseur à l'aller.

Le buteur brésilien sera d’ailleurs une nouvelle fois titularisé par Pep Guardiola, Sergio Agüero étant blessé au genou. Derrière lui, Phil Foden et Raheem Sterling animeront les ailes, tandis qu'Ilkay Gündogan et Kevin de Bruyne seront en charge de l'entrejeu. Rodri aura pour sa part un rôle de sentinelle un cran plus bas. Enfin, le quatuor défensif censé protéger le dernier rempart Ederson est composé de Kyle Walker, Fernandinho, Aymeric Laporte et João Cancelo. Privé de l'homme fort de sa défense, Zinédine Zidane associe Éder Militão au Français Raphaël Varane en charnière centrale, devant le désormais incontournable Thibaut Courtois. Sur les côtés de la défense, Ferland Mendy occupe le couloir gauche, alors que Daniel Carvajal est à l'opposée. Pour son milieu, le tacticien tricolore fait le choix d'un trio expérimenté constitué de Casemiro, Toni Kroos et Luka Modric. En attaque on retrouve évidemment l'inamovible Karim Benzema, épaulé par la petite surprise Rodrygo et le revanchard Eden Hazard.

Les compositions des équipes :

Manchester City : Ederson - Cancelo, Laporte, Fernandinho, Walker - Rodri, Gundogan, De Bruyne - Sterling, Jesus, Foden.

Real Madrid : Courtois - Mendy, Militão, Varane, Carvajal - Casemiro, Kroos, Modric - Hazard, Benzema, Rodrygo.