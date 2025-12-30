Menu Rechercher
Ligue 1

Zakaria Aboukhlal a dit oui au FC Nantes

Par Matthieu Margueritte
Aboukhlal avec Toulouse @Maxppp

Le mercato s’accélère au FC Nantes. Après avoir recruté Deiver Machado (Lens) et Rémy Cabella (Olympiakos), les Canaris sont bien partis pour attirer deux renforts supplémentaires. À commencer par le milieu de terrain malien Ibrahima Sissoko.

L’ancien Strasbourgeois devrait être acheté à Bochum en échange de 2 M€. Hier, Ouest-France assurait que Nantes tenait un accord avec le Torino pour le prêt de Zakaria Aboukhlal, mais qu’il manquait encore la réponse du joueur. Eh bien Presse Océan assure que le milieu offensif marocain a donné son feu vert pour rallier les bords de l’Erdre.

