Une recrue à 2 M€ arrive à Nantes

Nantes s’active fortement à l’approche du mercato pour tenter de redresser sa situation en Ligue 1, où le club occupe actuellement la 17e place avec 11 points. Après la signature de Deiver Machado en tant que joker et la future arrivée Rémy Cabella prêté par l’Olympiakos, le FCN est parvenu à un accord avec le Torino pour le prêt de Zakaria Aboukhlal jusqu’en juin avec option d’achat, mais attend désormais la réponse du joueur.

Mais cela ne suffit pas pour les Canaris qui, selon L’Équipe, ont trouvé un accord avec Bochum, relégué en D2 allemande la saison dernière, pour le transfert du milieu malien Ibrahima Sissoko, estimé à environ 2 millions d’euros. Actuellement en pleine CAN, le joueur de 28 ans avait évolué à Strasbourg de 2018 à 2024 avant de rejoindre la formation allemande libre à l’été 2024.