Menu Rechercher
Commenter 3
Ligue 1

Une recrue à 2 M€ arrive à Nantes

Par André Martins
1 min.
Ibrahima Sissoko sous les couleurs de Strasbourg en L1 @Maxppp

Nantes s’active fortement à l’approche du mercato pour tenter de redresser sa situation en Ligue 1, où le club occupe actuellement la 17e place avec 11 points. Après la signature de Deiver Machado en tant que joker et la future arrivée Rémy Cabella prêté par l’Olympiakos, le FCN est parvenu à un accord avec le Torino pour le prêt de Zakaria Aboukhlal jusqu’en juin avec option d’achat, mais attend désormais la réponse du joueur.

La suite après cette publicité

Mais cela ne suffit pas pour les Canaris qui, selon L’Équipe, ont trouvé un accord avec Bochum, relégué en D2 allemande la saison dernière, pour le transfert du milieu malien Ibrahima Sissoko, estimé à environ 2 millions d’euros. Actuellement en pleine CAN, le joueur de 28 ans avait évolué à Strasbourg de 2018 à 2024 avant de rejoindre la formation allemande libre à l’été 2024.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Nantes
Bochum
Ibrahima Sissoko

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Nantes Logo Nantes
Bochum Logo Bochum
Ibrahima Sissoko Ibrahima Sissoko
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier