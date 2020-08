Ligue 1 : Kasper Dolberg et Nice font plier Strasbourg

La seconde journée de Ligue 1 a débuté et ce samedi soir offrait un duel assez intéressant entre le Racing Club de Strasbourg et l'OGC Nice. Battus par Lorient (3-1) lors de la première journée, les Alsaciens entendaient se rattraper à domicile. De son côté, l'OGC Nice qui avait battu le Racing Club de Lens (2-1), voulait se rassurer dans le contenu. Dans son enceinte de la Meinau, Strasbourg s'organisait dans un 3-4-3 avec Kawashima comme dernier rempart. Simakan, Djiku et Koné se retrouvaient en défense tandis que Lala et Carole animaient les couloirs. Enfin, Sissoko, Bellegarde, Thomasson et Chahiri devaient animer le jeu derrière Ajorque. De son côté, Nice misait sur son 4-3-3 avec Benitez dans les cages. L'Argentin pouvait compter sur Lotomba, Pelmard, Dante et Kamara en défense. Au milieu, Schneiderlin formé à Strasbourg était accompagné par Thuram-Ulien, et Lees Melou. Enfin, Sylvestre, Dolberg et Gouiri - auteur d'un doublé contre Lens - animaient l'attaque.

La suite après cette publicité

Si Nice mettait le pied sur le ballon, Strasbourg répondait par des initiatives. Chahiri s'essayait à une frappe qui passait au-dessus des buts niçois (6e). La réponse niçoise ne se faisait pas attendre même si elle manquait de conviction. Profitant d'un centre venu de la droite, Kamara frappait au second poteau, mais n'accrochait pas le cadre (10e). Strasbourg essayait ensuite de mettre la pression sur le but de Benitez, mais Lala voyait son coup franc à destination de Sissoko dans la surface être repoussé par Pelmard (14e). Nice contrôlait le jeu sans être dangereux et Strasbourg exploitait bien ses possibilités. Et se procurait une belle opportunité sur coup franc. Situé dans l'axe à 25 mètres du but niçois, Kenny Lala frappait juste au-dessus de la barre transversale (25e). Les Aiglons manquaient d'ouvrir le score juste après. Lancé sur la gauche par Thuram-Ulien, Kamara se présentait seul devant Kawashima. S'il lobait le Japonais, l'ancien Rémois ne trouvait pas le cadre pour autant (27e).

Kasper Dolberg voit double

Finalement, tout basculait quelques minutes plus tard. Sylvestre était fauché dans la surface par Koné (36e) et le penalty était désigné par l'arbitre, Mr. Brisard. Dolberg ne tremblait pas face à Kawashima et surprenait le gardien strasbourgeois d'une lourde frappe sur la gauche (1-0, 37e). Malgré une volonté de répondre du côté des Strasbourgeois, les deux équipes rentraient aux vestiaires sur cet avantage d'un but en faveur des Aiglons. Après la pause, Strasbourg revenait avec Waris qui remplaçait Koné fautif sur le penalty niçois. Pour autant, cette réorganisation plus offensive ne se traduisait pas par un changement de visage de Strasbourg. Solides, les Alsaciens se montraient timides offensivement face à des Niçois qui tenaient le ballon. Lancé sur la gauche, Kamara se présentait devant la surface pour Nice, mais son tir à ras de terre était totalement écrasé sur la droite (53e). Strasbourg passait ensuite très proche de l'égalisation via Ajorque (57e) qui voyait sa tête passer à gauche du cadre.

Finalement, Nice se mettait à l'abri juste avant l'heure de jeu (59e). Auteur d'une belle remontée de balle sur la gauche, Gouiri centrait à ras de terre. Sissoko déviait malencontreusement le ballon vers le point de penalty où Dolberg supplantait Kawashima d'un ballon piqué (2-0, 59e). À l'abri, Nice lançait alors Rony Lopes qui faisait son grand retour en Ligue 1 (62e). Pour tenter d'inverser la donne, Strasbourg lançait de son côté Saadi, Zohi et Caci (64e). La fin de match était marquée par les débuts en Ligue 1 de Trouillet qui a remplacé Thuram-Ulien (78e). N'arrivant pas à déployer son jeu offensif, Strasbourg ne revenait pas et Nice s'impose donc 2-0. Au classement, Nice prend la tête de la Ligue 1 avec deux victoires en deux matches. Les hommes de Thierry Laurey en revanche sont 19e avec deux défaites en deux rencontres.