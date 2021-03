Barça : Koeman envoie un message à Messi

Malgré le match nul et cette élimination du FC Barcelone ce mercredi soir face au PSG, le club catalan a montré de belles choses sur la pelouse du Parc des Princes. Envie, détermination, jeu, occasions franches. L’équipe de Ronald Koeman n’a pas à rougir et peut sortir la tête haute, et l’entraîneur néerlandais sait que son équipe progresse et que son travail fonctionne. Après la rencontre, le technicien blaugrana a souhaité transmettre un message subliminal à Lionel Messi (33 ans), qui n’a toujours pas fait de choix concernant son futur alors que son contrat prend fin dans quelques mois à peine.

«Oui, cela m'attriste qu'il ne soit pas en 8e, ni même Cristiano. Mais Messi doit décider de son avenir, personne ne peut l'aider dans ce domaine, et il voit depuis longtemps que l'équipe grandit. Et avec les changements que nous avons faits, avec les jeunes qui vont progresser, il ne peut pas douter de l'avenir de cette équipe», a-t-il indiqué. Koeman souhaite donc voir Messi rester et lui a fait comprendre !