OM : Éric Di Meco flingue les joueurs

Ce lundi, les débats étaient enflammés sur le plateau de l’émission Rothen s’enflamme sur RMC Sport. Les journalistes et consultants ont évoqué l’Olympique de Marseille. Pablo Longoria en a pris pour son grade. Mais il n’est pas le seul. Eric Di Meco, ancien de la maison phocéenne, a taillé les joueurs de Gennaro Gattuso.

«Quand tu es l’OM et que tu as ce budget-là, on a compris que tu étais obligé de prendre des risques, voire de faire des paris. Ok, pourquoi pas. Sauf que des paris, ça fait trois ans que tu en fais. Quand tu as réussi des paris, il faut les garder ! Si à chaque fois en fin d’année, tu réussis des paris, les Alexis (Sanchez), les Kolasinac, tu fais tout pour le garder. Je suis désolé. Derrière, ça coûte très cher. Tu fais des investissements qui coûtent très chers. Tu fais le pari Ünder, tu le relances Ünder quand il arrive ici. Il a eu une première saison où il joue un peu. L’an dernier, avec Igor Tudor, il est bon. C’est un garçon qui ne renonce jamais, qui va toujours provoquer. Il se passe un truc. Il y avait du déchet, oui. Le problème, c’est que tu as fait des paris l’année avec Sampaoli. Dans les paris, tu as des prêts qui flambent comme William Saliba et il se casse. Donc tu travailles pour les autres (…) Ensuite, tu fais Iliman Ndiaye, deuxième division anglaise, Ismaïla Sarr, deuxième division anglaise, ce sont des paris ça pour moi. Même Angel Correa, c’est un pari d’essayer de le relancer. Pierre-Emerick Aubameyang, vous savez combien il touche ? Le gros problème qu’il y a c’est quand tu as de l’imagination et pas trop d’argent et que tu tentes des paris, on veut bien être indulgent. Sauf que les mecs il faut les garder quand il font les choses bien. C’est dur de jouer à l’OM. Kolasinac ce n’était pas ma tasse de thé, mais c’était un soldat. Tu as besoin de soldats. Il n’y a plus de soldats. Il y a zéro caractère dans cette équipe.» Les joueurs apprécieront…