Le PSG fonce sur Christopher Nkunku !

Passé en trois ans de simple espoir du PSG à l'Équipe de France, le parcours de Christopher Nkunku force l'admiration. Si le RB Leipzig y est pour beaucoup dans la métamorphose de l'ancien titi parisien, c'est le joueur lui-même qui a su forcer son destin pour arriver à un tel niveau puisque ce dernier a rapidement compris que son corps était l'outil essentiel à sa réussite. On parle ici d'un joueur qui est le meilleur de son équipe et qui totalise 27 buts (dont 7 buts en Ligue des Champions) et 14 passes décisives en 40 matches disputés avec le RBL toutes compétitions confondues.

Alors forcément, du côté du club allemand, on n'imagine pas laisser filer celui qui a fait ses grands débuts en Equipe de France le 25 mars dernier face à la Côte d'Ivoire (2-1). À Leipzig, on prépare déjà un nouveau contrat au natif de Lagny-sur-Marne, engagé avec Leipzig jusqu'en juin 2024. L'objectif pour le club allemand est simple, blinder son international tricolore pour en faire l'un des joueurs les mieux payés de Bundesliga quitte à intégrer une clause libératoire dans son contrat.

Un gros contrat à venir de la part de Leipzig pour Nkunku

Mais l'actuel 5e de Bundesliga va avoir fort à faire pour conserver son joyau. Le Bayern Munich, Arsenal, Manchester United, Manchester City et même le FC Barcelone (Joan Laporta est fan du joueur) sont sur les rangs. Mais il y a un club qui souhaite plus que tout faire signer Christopher Nkunku, actuel 3e meilleur buteur de Bundesliga. Ce club n'est autre que le PSG, le club formateur du joueur. Il faut dire que depuis le départ de l'attaquant international tricolore en 2019 pour 13 M€, beaucoup de choses ont changé, aussi bien du côté de Nkunku que du PSG.

Sacrifié comme d'autres talents pour renflouer les caisses du club parisien, Nkunku est aujourd'hui pour le club de Nasser Al-Khelaifi une priorité estivale, surtout en cas de départ d'un Neymar que Paris a proposé à plusieurs clubs européens, dont le Barça. Il s'agirait aussi d'un choix cohérent pour le PSG, largement critiqué pour sa gestion de ses grands talents et qui marquerait les esprits en ramenant un ancien grand espoir du centre de formation au coeur de son projet sportif. Le recrutement du n°18 de Leipzig, dont l'entourage a entamé les discussions avec le PSG, pourrait avoir un deuxième effet pour le moins inattendu pour Paris.

Nkunku, nouvel argument choc du PSG pour garder Mbappé ?

Très proche de Kylian Mbappé depuis que les deux hommes se sont côtoyés à Paris et se sont retrouvés en Equipe de France, Nkunku pourrait être un argument de poids pour Paris pour convaincre le champion du monde 2018 de prolonger son aventure parisienne. Nous sommes bien évidemment encore très loin d'une signature de Christopher Nkunku à Paris. Mais la possibilité de recruter son ancien grand espoir, et ce, même pour un montant supérieur à 70 M€, est étudiée avec le plus grand sérieux au PSG. L'histoire serait en tout cas belle et inédite à Paris, depuis le retour marquant de Nicolas Anelka au Parc des Princes en juillet 2000. Espérons juste pour Nkunku une meilleure trajectoire que celle de l'ancienne star d'Arsenal et du Real Madrid.