Premier League : Marcelo Bielsa les rend tous déjà fous !

Cela faisait seize années que Leeds n'avait plus senti l'odeur de la Premier League. Ce samedi, avec Marcelo Bielsa sur le banc de touche, le club anglais retrouvait l'élite anglaise et se déplaçait sur la pelouse du champion en titre, Liverpool. Un gros morceau donc. Les Peacoks se sont inclinés sur le score de quatre buts à trois, tenant la dragée haute au Reds, mais concédant deux penalties.

Mais la grande attraction de la rencontre était évidemment Marcelo Bielsa. El Loco découvrait la première division anglaise et affrontait celui qui est probablement le meilleur entraîneur du monde, Jürgen Klopp. L'Allemand, d'ailleurs, était totalement sous le charme à l'issue de la rencontre. « J'ai félicité tous les membres de leur équipe, quelle équipe ils sont. Incroyable. Je les regarderai assez souvent pendant la saison », s'est enflammé l'ex-technicien du Borussia Dortmund.

Klopp déjà fou de Leeds

Fidèles à eux-mêmes, Bielsa et ses joueurs n'ont fait aucun complexe. Ils ont été vers l'avant, ont tenté, ont été maladroits défensivement, causant deux penalties, mais ont offert un réel spectacle aux chanceux qui ont regardé la rencontre. « Quel match, quel adversaire, quelle performance des deux équipes. Un vrai spectacle, j'ai adoré ça. C'est assez rare de voir que beaucoup de buts dans un match, nous avons laissé une marge de progression dans notre défense, mais ce n'est pas inhabituel pour un premier match. Nos joueurs ont joué il y a quelques jours pour leurs pays donc c'est possible », a poursuivi Jürgen Klopp.

Visiblement, comme les téléspectateurs, Klopp s'est régalé. On peut reconnaître que, même s'il y a eu des erreurs des deux côtés, cela fait partie du foot et surtout favorise le spectacle. Klopp en est sûr, Bielsa et Leeds vont faire une grande saison : « l'adversaire nous a obligés à faire des erreurs, nous pouvons faire mieux, nous ferons mieux, mais j'ai beaucoup aimé le match contre une équipe bien organisée et passionnée comme Leeds. Nous avons utilisé nos compétences pour leur causer des problèmes, nous aurions pu marquer. De plus et à la fin, nous avons utilisé des pièces de théâtre, ce qui me convient. Ce n'est pas comme faire du vélo, vous pouvez perdre quelques matches en pré-saison et il faut du temps pour que tout le monde se réunisse à nouveau. Je suis vraiment positif à propos de ce match. Leeds aura une bonne saison s'ils peuvent maintenir cette intensité et ils l'ont fait dans le championnat de Championship avec plus de matches alors pourquoi pas ». El Loco appréciera !

