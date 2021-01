Rennes-Lille : Pascal Garibian répond à Clément Grenier

Dimanche, le Stade Rennais a perdu gros dans la course au podium en s’inclinant 1-0 à domicile face au LOSC. Une défaite cruelle pour les Bretons. Mais l’un des faits d’après-match a été le commentaire acerbe du milieu de terrain Clément Grenier au sujet de l’arbitre de la rencontre, M. Wattelier. « L'agacement n'est pas sur notre jeu, il est par rapport à l'arbitre. Il parle mal, il dit des choses agressives durant la rencontre, même si nous on est dans notre match. Il me dit pendant tout le match qu'il arbitrera contre nous. » Suite à ces propos, le patron de l’arbitrage français, Pascal Garibian, a décidé de réagir pour contester les dires du Rennais.

La suite après cette publicité

Présent au centre de visionnage ce week-end, ce dernier assure avoir suivi intégralement la rencontre Rennes-Lille et rejette ces accusations. « Je peux vous affirmer qu'à aucun moment, M. Wattellier n'a manqué de respect à M. Grenier ou à tout autre joueur. Évidemment, il n'a jamais dit qu'il allait siffler tout le match contre Rennes. (…) Je peux vous dire aussi que toutes les communications sont enregistrées, on peut produire les bandes si nécessaire ou fournir aux instances compétentes, la Commission de discipline ou le Conseil national de l'éthique, s'il se saisit des déclarations de Clément Grenier », a-t-il déclaré dans des propos relayés par L’Equipe.