Les compositions officielles de FC Barcelone - Grenade

La cinquième journée de Liga s'achève ce lundi avec un joli choc entre le FC Barcelone et Grenade. A domicile, les Blaugranas optent pour un 4-3-3 avec Marc-André ter Stegen dans les cages. Devant lui, Sergino Dest, Ronald Araujo, Eric Garcia et Alex Baldé forment la défense. Sergi Roberto et Frenkie De Jong accompagnent Sergio Busquets dans l'entrejeu. Yusuf Demir, Philippe Coutinho et Memphis Depay sont associés en attaque.

De son côté, Grenade s'organise en 4-3-3 avec Luis Maximiano comme dernier rempart. Devant lui, Quini, Domingos Duarte, Luis Abram et Sergio Escudero prennent place. Yan Brice Eteki et Monchu accompagnent la sentinelle Luis Milla. Enfin, la ligne d'attaque voit les titularisations de Darwin Machis, Jorge Molina et Antonio Puertas.

Les compositions

FC Barcelone : Ter Stegen - Dest, Araujo, Garcia, Baldé - Roberto, Busquets, De Jong - Demir, Depay, Coutinho

Grenade : Maximiano - Quini, Duarte, Abram, Escudero - Monchu, Milla, Eteki - Puertas, Molina, Machis