Racisme : Kylian Mbappé soutient Dayot Upamecano

Auteur d’un piètre match afce à Manchester City, Dayot Upamecano a dû subir des attaques racistes suite à sa prestation. Un énième scandale de racisme auquel a réagi son coéquipier en équipe de France, Kylian Mbappé, dans l’émission Tout Le Sport.

« C’est n’importe quoi. Au bout d’un moment, il faut que les gens arrêtent avec ça. Ça ne suffit plus de dénoncer, il faut agir, dire stop. On a vu avec Lukaku et d’autres joueurs qui sont moins médiatisés. C’est malheureux à dire, mais c’est devenu banal. C’est triste, et on en a marre », a-t-il déclaré sur France 3.

