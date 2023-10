JT Foot Mercato : le PSG prépare un dégraissage massif cet hiver

Les Espagnols du PSG en danger

Après avoir réalisé un mercato estival dantesque, le club de la capitale continue son opération reconstruction. Et cela passera par le départ de certains joueurs. Selon les dernières indiscrétions, Carlos Soler serait poussé vers la sortie par la direction parisienne. Le milieu de terrain n’est apparu qu’à 6 six reprises depuis le début de saison, pour une seule titularisation. Luis Enrique ne semble pas vraiment compter sur lui. Et selon Marca, sa situation ne devrait pas évoluer. Sous contrat jusqu’en 2027 au PSG, l’ancien joueur de Valence a encore quelques mois pour retourner une situation mal embarquée. Si le contexte n’évolue pas au PSG, il devra se poser les bonnes questions concernant son avenir au mercato d’hiver. D’ailleurs, ce n’est pas le seul Espagnol qui souffre d’un manque de temps de jeu depuis le début de la saison. Fabian Ruiz l’a bien compris, il est parti pour être remplaçant cette saison à Paris. Et selon Sport Mediaset en Italie, il envisage un départ lors du prochain mercato hivernal afin de se relancer et retrouver du temps de jeu. L’Atlético de Madrid garderait un œil, Diego Siemone apprécie le profil du joueur de 27 ans, tout comme la Juventus Turin, qui souhaite se renforcer au milieu de terrain.

Marcelino remet une couche sur l’OM

Marcelino, l’ancien coach de l’OM, a évoqué son départ controversé de la cité phocéenne. L’Espagnol est revenu sur l’épisode avec les ultras marseillais dans un entretien à la Cadena Cope. Il a assuré que le revirement de Pablo Longoria n’avait pas affecté sa relation avec le président marseillais. « Ces groupes sont entrés dans le bureau du président, un dialogue était prévu et ce qui s’est passé, c’est une menace et une obligation de la part du chef de ces ultras de quitter le club. Je n’ai eu aucun problème lorsque je suis arrivé le lendemain. Quand il m’a dit qu’il allait partir, je n’ai rien fait. C’était une situation inédite. Je ne me sens pas trahi par Pablo, il m’a donné des explications, je le considère comme un ami et quand une personne prend une décision et la change ensuite, je suis sûr qu’il y a une raison à cela», a-t-il confié. Pablo Longoria donnera peut-être un jour les raisons de ce choix.

Leroy Sané ne se ferme aucune porte pour son avenir ! Sous contrat jusqu’en 2025, l’Allemand veut se donner le temps de la réflexion. En tout cas, le joueur disposera d’option en cas de départ. A en croire le Daily Mirror, Liverpool a coché son nom pour remplacer Mohamed Salah en cas de départ de l’Egyptien l’été prochain. Pour l’Allemand, signer un nouveau bail longue durée en Bavière n’est pas encore exclu. Mais pour le moment, aucun dirigeant du Bayern Munich n’a cherché à discuter avec le clan Sané. D’après Bild, les patrons allemands vont accélérer pour boucler sa prolongation. D’autant que Thomas Tuchel veut absolument le garder. Le club allemand devra se montrer convaincant pour conserver son joueur.