Incident Neymar-Alvaro Gonzalez : le PSG sort du silence !

Neymar était très remonté hier soir. Et pas uniquement à cause de la défaite de son équipe face à l'OM au Parc des Princes (1-0). Il aurait ainsi été victime de propos injurieux et racistes prononcés par le défenseur marseillais Alvaro Gonzalez. Pendant la rencontre déjà, on l'a vu se plaindre de propos inacceptables à son encontre. En fin de match, le Brésilien a été expulsé et pendant la nuit, l'ancien du Barça a publié de nombreux messages sur les réseaux sociaux.

« Vous n'êtes pas homme à assumer votre erreur, perdre fait partie du sport. Maintenant, insulter et introduire le racisme dans nos vies, non, je ne suis pas d'accord. JE NE VOUS RESPECTE PAS ! VOUS N'AVEZ PAS DE CARACTÈRE ! Assumez ce que vous dites... soyez un HOMME ! RACISTE », avait-il notamment écrit dans la nuit en réponse à un tweet du défenseur espagnol.

Le PSG attend la LFP au tournant

On attendait donc la réaction du Paris Saint-Germain, qui est finalement arrivée en ce début de soirée de lundi. Sans surprise, le champion de France se range du côté de sa star, et surtout, attend des gestes des autorités du football français. « Le Paris Saint-Germain compte sur la Commission de Discipline de la LFP pour enquêter et faire la lumière sur ces faits. Le Club se tient à sa disposition pour collaborer au déroulement des investigations », peut-on ainsi lire sur le communiqué.

Pour rappel, si on se fie au règlement de la FFF, le défenseur phocéen pourrait prendre six rencontres de suspension, même si cette sanction pourrait être aggravée. Plus qu'à attendre donc, alors que cet incident a fait le tour de la planète foot et a notamment valu des menaces de mort au défenseur ibérique.

Le communiqué intégral du Paris Saint-Germain :

« Le Paris Saint-Germain soutient fermement Neymar Jr qui lui a rapporté avoir été victime d’insultes racistes par un joueur adverse. Le Club rappelle qu'il n'y a pas de place pour le racisme dans la société, le football ou nos vies et appelle chacun à s’élever contre toutes ses manifestations partout dans le monde. Depuis plus de 15 ans, le Club est engagé avec force dans la lutte contre toutes les formes de discriminations aux côtés de ses partenaires comme SOS Racisme, la Licra ou Sportitude. Le Paris Saint-Germain compte sur la Commission de Discipline de la LFP pour enquêter et faire la lumière sur ces faits. Le Club se tient à sa disposition pour collaborer au déroulement des investigations ».