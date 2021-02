BL : le Werder Brême met fin à la belle série de l'Eintracht Francfort

Sur une série de onze matches sans défaite en Bundesliga, l'Eintracht Francfort (4e, 42 pts) se rendait à Brême ce vendredi soir pour y affronter le Werder (12e, 23 pts) en ouverture de la 23e journée. Et dans cette rencontre, les Aigles ont été surpris par les Werderaner.

Après l'ouverture du score d'André Silva (9e, 0-1), le Werder Brême inversait la tendance grâce à des buts de Gebre Selassie (47e, 1-1) et Sargent (62e, 2-1). Derrière, le but de Schmid était refusé (70e) mais les locaux tenaient pour s'imposer et mettre fin à la série de l'Eintracht. Au classement, les deux équipes gardent leur place respective.