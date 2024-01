Toulouse veut s’offrir un Brésilien de Ludogorets

À la recherche d’un ailier cet hiver pour renforcer son secteur offensif, Toulouse a coché le nom d’un joueur. C’est dire que depuis le début de saison, les hommes de Carles Martínez Novel peinent à marquer dans leurs rencontres. 16e de Ligue 1, Toulouse est la deuxième pire attaque de l’élite(15 buts inscrits) devant Clermont (11 réalisations).

Ainsi, selon nos informations, le Téfécé se renseigne à propos de Rick, ailier droit de Ludogorets. Le Brésilien a inscrit quatre buts et délivré quatre passes décisives en 22 matchs toutes compétitions confondues avec l’équipe bulgare et son contrat expire dans moins d’un an, en décembre 2024. Il est évalué à environ un million d’euros.