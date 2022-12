France - Angleterre : les compositions probables

La suite après cette publicité

Un "crunch" version ballon rond. Voilà ce qui attend l'équipe de France dans la défense de son titre mondial. Opposés, ce samedi (20h), à l'Angleterre, les Bleus devront en effet se défaire des Three Lions pour espérer rallier le dernier carré. Premiers du groupe D devant l'Australie et la Tunisie, les coéquipiers d'Olivier Giroud, désormais seul et unique meilleur buteur de l'histoire du football français, s'étaient, par ailleurs, montrés convaincants contre la Pologne (3-1). Un parcours quasi similaire pour les Anglais, premiers du groupe B devant les USA avant de terrasser (3-0) le Sénégal en huitièmes de finale.

Emmenée par Kylian Mbappé, auteur d'un nouveau doublé contre la Pologne - son cinquième but dans la compétition - la formation tricolore ne devrait d'ailleurs pas innover pour son onze de départ. Dans les buts, Hugo Lloris, critiqué outre-Manche, est logiquement attendu titulaire. Une nouvelle sélection, sa 143ème, qui pourrait ainsi lui permettre de doubler Lilian Thuram et ainsi devenir le joueur le plus capé de l'histoire des Bleus. Devant lui, Jules Koundé, Raphael Varane, Dayot Upamecano et Théo Hernandez sont pressentis pour former la défense française.

Les Bleus avec un onze type, l'Angleterre avec Kane mais sans Sterling ?

Rayonnant depuis le début de la compétition, Antoine Griezmann devrait, quant à lui, débuter dans ce 4-2-3-1, juste devant Aurélien Tchouaméni et Adrien Rabiot, associés dans un rôle de double pivot. Sur les ailes, Ousmane Dembélé sera lui aussi bien présent. Tout comme Kylian Mbappé, très attendu pour ce choc, notamment dans son duel face à Kyle Walker. Enfin, Olivier Giroud, désormais fort de ses 52 buts sous le maillot tricolore, débutera sur le front de l'attaque.

En face, Gareth Southgate ne devrait, lui non plus, pas faire dans l’originalité et opter pour un 4-3-3. De retour à l’entraînement après avoir été malade, Declan Rice devrait donc bien tenir son rang avec les Three Lions. Dès lors, Jordan Pickford est annoncé dans les buts, juste derrière Kyle Walker, John Stones, Harry Maguire et Luke Shaw. Dans l'entrejeu, Jordan Henderson et Declan Rice sont pressentis pour accompagner la pépite Jude Bellingham. Enfin, entourant Harry Kane, Bukayo Saka et Phil Foden sont également annoncés titulaires.

