Modibo Sagnan, le défenseur de la Real Sociedad qui impressionne en Espagne

Tout est parti du quartier Victor Hugo où il a poussé ses premiers ballons à l'âge de 4 ans. Pendant les huit années qui ont suivi, il jouera à Villetaneuse, pour ensuite être repéré par le RC Lens. Impressionnant de potentiel, Sagnan passe professionnel à 17 ans et demi, pour finalement s'envoler au printemps 2019 à la Real Sociedad. Acheté pour la modique somme de 5 millions d'euros, le puissant gaucher d'1m88 est un pari sur le long terme pour l'actuel leader de la Liga. Une confiance que le Franco-Malien souhaite leur rendre.

Duels gagnés, tacles réussis, ballons récupérés. Les dernières performances de Modibo Sagnan face à Getafe et Huesca peuvent se lire à travers des chiffres. Mais chez le défenseur de la Real Sociedad, il y a des indicateurs qui parlent peut-être davantage : ce regard sombre et cette volonté sur chaque course, chaque contact, de « faire mal ». Voilà ce qu'on a pu apercevoir dans la folie du stade d'Anoeta. Voilà ce qu'on avait vu à l'Estadio Municipal de Anduva, la saison dernière. Et toujours une impression donc : celle que le natif de Saint-Denis valide jour après jour sa fulgurante progression. Le principal intéressé a l'air d'en être persuadé, lui qui a répété ces dernières semaines son envie de s'imposer. « Mon premier objectif est maintenant de jouer pour la Real Sociedad . J'ai déjà pu jouer mon premier match, j'ai ressenti ce que c'est que de jouer pour la Real et j'aimerais pouvoir continuer », déclarait le jeune défenseur dans les colonnes du Mundo Deportivo.

Modibo Sagnan ne craint personne

Dans ce paysage, Magnan est en train de se faire une petite place au soleil. Le défenseur central souhaite affronter les meilleurs joueurs et ne s'en cache pas. « Messi ? Je l'ai beaucoup vu jouer à la télévision et j'aimerais affronter un joueur de cette qualité. Mais dans cette Ligue, et dans chaque équipe, il y a de très bons joueurs et cela nous fait jouer chaque match avec beaucoup d'enthousiasme. » Le staff a aimé ses dernières prestations, au point de l'aligner en Europa League face à Naples jeudi soir (défaite 0-1). Le Français a su trouver un équilibre entre ses qualités pures de défenseur et sa qualité technique d'ancien attaquant (il évoluait au poste d'avant-centre jusqu'à ses 14 ans).

Avec une adaptabilité tactique, une dimension athlétique rare et une marge de progression importante, Modibo Sagnan pourrait devenir l'une des révélations de la Liga cette saison. Ses solides prestations ont marqué les esprits et ont validé la thèse d'une progression linéaire du joueur capable, après la Ligue 2, de hisser son niveau jusqu'en Espagne. Malgré un contrat qui dure jusqu'en 2024, plusieurs écuries étrangères ont fait connaître leur intérêt, et pourraient passer à l'action lors de la prochaine fenêtre de transfert.