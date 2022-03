Les Girondins de Bordeaux réagissent enfin aux accusations de racisme à l'encontre de Benoît Costil

Les Girondins de Bordeaux ont vécu un week-end terrible. En plus d'une humiliante défaite à onze contre neuf face à Montpellier (0-2), le club s'est fracturé en direct. À la pause, Costil en est presque venu aux mains avec un leader des UB 87, lui reprochant une brouille avec Anel Ahmedhodzic. Plus tard, ce groupe d'ultras, proches pour certains qui le composent de Gérard Lopez, a accusé le gardien de but et l'ancien défenseur Laurent Koscielny de racisme. Ces supporters ne veulent plus entendre parler de Costil, qui lui même ne souhaite plus vraiment évoluer au club. Aucune négociation pour une rupture à l'amiable n'a pour le moment débuté mais voilà que Bordeaux a pris officiellement position. Les joueurs se sont associés à ce message, eux qui prennent la défense de leur capitaine dont ils n'ont jamais douté du comportement.

«Le club a été informé de l'existence d'allégations concernant des comportements inacceptables et des propos à caractère racistes qui auraient pu être tenus par des salariés du club. De tels agissements seraient en contradiction totale avec les valeurs portées par le club et ses joueurs. À ce jour aucune pièce visant à étayer ces allégations n'a été portée à la connaissance du club qui par principe entend faire preuve de la plus grande prudence et se doit de rappeler la nécessité de respecter le principe de présomption d'innocence. Toutefois à ce jour aucune pièce visant à étayer ces allégations n'a été portée à la connaissance du club qui par principe entend faire preuve de la plus grande prudence et se doit de rappeler la nécessité de respecter le principe de présomption d'innocence. Les joueurs tiennent par ailleurs à affirmer que ceci ne correspond pas à la réalité de ce qu'ils vivent dans le vestiaire. L'heure n'est pas à la polémique, alors que l'ensemble du club doit se concentrer sur son objectif sportif. Si de telles accusations devaient se révéler fondées le club en tirerait immédiatement toutes les conséquences appropriées.»