Manchester City-Dortmund : le résumé du match en vidéo

En quart de finale de la Ligue des Champions, Manchester City s’est difficilement imposé 2-1 face au Borussia Dortmund à l’Etihad Stadium. Kevin De Bruyne a ouvert très tôt le score avant que Marco Reus remette les deux équipes à égalité à 6 minutes de la fin sur un bon service de Erling Braut Haaland. Mais un but de Phil Foden à la 90e minute a finalement donné la victoire aux hommes de Pep Guardiola. Retrouvez en vidéo tous les buts de la rencontre et le résumé complet du match entre Manchester City et le Borussia Dortmund.

