Bundesliga : le Bayern Munich accroché par le Bayer Leverkusen après une fin de rencontre folle !

La suite après cette publicité

Ce vendredi, le Bayer Leverkusen se déplaçait sur la pelouse du Bayern Munich à l’occasion d’un choc de Bundesliga entre deux équipes en forme en ce début de saison et qui trustaient les deux premières places du classement. Et dès les premières minutes de jeu, les locaux ont ouvert le score grâce à Harry Kane qui a inscrit son quatrième but de la saison en championnat de la tête dans le but vide (1-0, 7e). Alors que les Bavarois avaient encore le pied sur le ballon et dominaient leur sujet, ils ont finalement été rejoints sur un bijou de coup-franc (1-1, 24e). Le serial buteur Victor Boniface a cru donner l’avantage au B04 (33e) mais le buteur nigérian était finalement hors-jeu et les deux équipes se sont quittés dos à dos à la pause.

Au retour des vestiaires, les pensionnaires de l’Allianz Arena ont repris le contrôle du jeu mais Lukas Hradecky s’est interposé parfaitement devant Harry Kane (57e). Et pendant que le Bayern Munich semblait avoir l’ascendant technique sur leurs adversaires, les ouailles de Xabi Alonso ont failli prendre l’avantage au score mais Florian Wirtz a touché le poteau (78e) quand Boniface s’est rendu auteur, malgré lui, d’un improbable raté (80e). La rencontre s’est finalement endiablée dans les quinze dernières minutes de jeu. Tandis que Leon Goretzka a cru donner un avantage définitif aux Bavarois sur un magnifique numéro de Mathys Tel (2-1, 86e), le Bayer Leverkusen est revenu d’entre les morts dans le temps additionnel grâce à un penalty logique et transformé par Exequiel Palacios (2-2, 90+4e). Dayot Upamecano a failli être le héros d’un dénouement heureux pour le Bayern Munich mais le but du défenseur français a finalement été annulé à cause d’une position de hors-jeu (90+8e). Avec ce nul, les deux équipes restent invaincues en championnat et sont premiers ex-aequo avec dix points.