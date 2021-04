PSG - Manchester City : la réaction amère de Mauricio Pochettino

La suite après cette publicité

Le match tant attendu par tous les supporters parisiens. Opposé à Manchester City ce mercredi soir en demi-finale aller de Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain devait faire un bon résultat pour prendre une option sur la qualification avant le match retour prévu mardi prochain à l'Etihad Stadium. Après une excellente première période, les Parisiens ont sombré au retour des vestiaires, et De Bruyne et Mahrez ont offert la victoire aux Citizens (1-2) alors que Gueye a lui été expulsé.

Alors forcément, Mauricio Pochettino était déçu au coup de sifflet final. Mais pour lui, tout est une question de détails. « Je pense qu'on a concédé deux buts sur deux détails. Juste avant l'égalisation, on devait marquer le deuxième et évidemment, ça change tout. C'est le football. En première période, on a vraiment très bien joué mais en seconde, on n'a pas réussi à marquer le deuxième. C'est normal de souffrir. Une période pour eux, une période pour nous. Il n'y a pas beaucoup plus à analyser. Les petits détails ont vraiment été décisifs et contre nous », a déclaré l'Argentin sur RMC Sport.

« Les détails ont fait la différence ce soir »

Encore engagés dans trois compétitions avec la Ligue 1 et la Coupe de France, les Parisiens ont peut-être payé une petite fatigue. Ce qui peut expliquer cette mauvaise deuxième période selon le coach parisien : « oui, c'est possible. On n'a pas montré l'énergie nécessaire en seconde période contrairement à la première. Si on compare les deux périodes, on se rend compte qu'on a mis beaucoup plus de temps à récupérer le ballon en deuxième mi-temps, on le perdait trop vite. La possession était pour eux en seconde période, on a souffert.»

Malgré le résultat final, Mauricio Pochettino est fier de ses joueurs. « C'est le foot, parfois ce n'est pas facile. Je ne vais rien dire de mal sur mes joueurs vous savez. Les efforts ont été fantastiques mais ce sont des détails qui ont décidé du match. On n'a pas non plus concédé beaucoup d'occasions. Les détails ont fait la différence ce soir, a lancé l'ancien technicien de Tottenham, qui a évoqué la suite et une possible qualification en finale. Bien sûr, on y croit ! On peut faire quelque chose de spécial là-bas, on doit y croire. Si on n'y croit pas, évidemment que ça ne marchera pas. On va maintenant préparer ce match retour et on veut démarrer le match comme on a démarré ici.» Rendez-vous mardi soir aux alentours de 23h.