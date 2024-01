Nantes : Jocelyn Gourvennec réagit au départ de Quentin Merlin à l’OM

L’Olympique de Marseille tient enfin son latéral gauche titulaire pour la deuxième partie de saison. Après avoir tenté Adrien Truffert, Nuno Tavares ou encore Jaouen Hadjam, le club phocéen a finalement jeté son dévolu sur le Nantais Quentin Merlin (21 ans) pour pallier le départ inattendu de Renan Lodi à Al-Hilal. Comme nous vous l’avions annoncé en exclusivité sur notre site, Medhi Benatia et Pablo Longoria tiennent ainsi, sauf ultime retournement de dernière minute, leur deuxième latéral gauche après l’arrivée la semaine dernière de Ulisses Garcia. L’opération devrait coûter moins de 12 M€ à l’OM, et la visite médicale s’est d’ailleurs déjà déroulée dans l’après-midi. En conférence de presse avant le déplacement à Reims dimanche après-midi (15h), l’entraîneur des Canaris Jocelyn Gourvennec s’est déjà montré fataliste quant au départ de son international Espoir tricolore (9 sélections).

«Quand on est un club comme Nantes ou 80 % des clubs de Ligue 1 et qu’un club comme Marseille se met dessus, c’est terminé, on ne va pas se raconter d’histoires. Une fois qu’il est ciblé, vous avez perdu le joueur. Je suis content pour Quentin que ça puisse aboutir car c’est très perturbant. De ne pas savoir, qu’il y ait un pas en avant, un autre en arrière, c’est forcément perturbant. (…) C’est la réalité, après on s’adapte, je ne commente pas. C’est valorisant aussi pour le FC Nantes d’attirer des clubs importants, des joueurs formés ici. C’est un international espoir, il a beaucoup d’ambition. C’est toujours délicat de fermer la porte à un joueur quand il y a des challenges comme ça. Personne n’est gagnant dans ces situations. Il faut être content pour lui. »