FC Barcelone : le phénomène Pau Cubarsí a choqué tout le monde !

Une star est née. Hier soir, Pau Cubarsí a volé la vedette à Victor Osimhen, Robert Lewandowski et tous les autres grands noms présents sur la pelouse du stade olympique Lluís Companys à Montjuïc. Titularisé pour la première fois de sa jeune carrière en Ligue des champions, le joueur de 17 ans a été comme un poisson dans l’eau. Depuis quelques mois, il a intégré le groupe dirigé par Xavi, lui qui a donc joué son douzième match de la saison avec les professionnels. Et sa prestation d’hier soir a démontré que les Blaugranas ont une pépite entre les mains. Pourtant, il aurait très bien pu passer à côté de son match car la pression et l’adversité étaient fortes.

Un match XXL

Mais du haut de ses 17 ans, le défenseur a fait plus que tenir la dragée haute aux Napolitains (3-1). Il a multiplié les interventions décisives avec une sérénité impressionnante. Propre dans ses relances, il a aussi remporté 100% de ses duels. Élu homme du match par l’UEFA, il a aussi obtenu la meilleure note de la part de la Rédaction FM, soit un 8. Mais l’adolescent, auteur d’une masterclass, a épaté tout le monde. En Espagne, Sport s’incline. «MVP Cubarsí: il mange Osimhen lors de débuts étonnants en Ligue des Champions. Le défenseur central, âgé de seulement 17 ans, a arrêté net le Nigérian, qui était une grande menace. Pau a gagné les duels, s’est déplacé sagement… et a commis une seule erreur de marquage.»

De son côté, Mundo Deportivo est aussi emballé. «Pau Cubarsí, 17 ans, a été l’homme de la soirée le jour où le Barça s’est une nouvelle fois placé parmi les huit meilleures équipes d’Europe. Choisi comme MVP du match pour ses débuts en Ligue des Champions , le jeune défenseur central n’a pas seulement reçu l’affection des tribunes, " Cu-Cu-Cubarsí " , ont crié les culés au stade Lluís Companys de Montjuïc (…) Il a reçu l’affection de tout le staff - Xavi l’a félicité et l’a serré dans ses bras - et de ses coéquipiers. Certains, comme Ferran Torres, ou ses coéquipiers de l’équipe réserve comme Guiu, Héctor Fort ou Marc Casadó, entre autres, l’ont encouragé.» Même à Madrid, on a félicité le gamin du Barça.

Un avenir radieux

«Osimhen fera des cauchemars de Cubarsí», a lancé le quotidien madrilène Marca, qui parle de "phénomène Cubarsí". Idem pour AS, qui lui prédit un grand avenir. «Cubarsí, de MVP à l’équipe nationale. Le défenseur central des Blaugrana continue d’étonner et après avoir été élu meilleur joueur de Barcelone-Naples, il sera appelé par le sélectionneur Luis de la Fuente.» Après la rencontre, Xavi a eu quelques mots concernant son joueur. «Quand Cubarsí a le ballon, je suis calme, ça dit tout. Il n’est pas nerveux balle au pied. Ses sorties de balle sont précieuses, il sait quand poser le jeu, génère des actions offensives, se connecte avec les milieux de terrain et les attaquants. C’est tout simplement merveilleux de le voir jouer. Nous devons être fiers du travail de La Masia.»

Interrogé après son match XXL, Cubarsí a déclaré : «cela a été l’un des plus beaux jours de ma vie. Nous sommes en quarts de finale après des années difficiles pour le club. Cette récompense est méritée par toute l’équipe. Nous sommes très contents du travail réalisé. Nous sommes passés de la pression à l’ambition. Nous avons tout donné. Concernant mon jeu, je joue sereinement. Je veux aider l’équipe. J’aime revenir par derrière, comme cela a toujours été fait ici. Je vais aux duels pour les gagner à 100% (…) Je suis ravi. C’est une journée inoubliable.» Il devrait y en avoir d’autres pour le jeune talent espagnol.