PSG : une boutique va rester dans le futur stade du Paris FC

Après avoir longtemps évolué à Charléty, dans le XIIIe arrondissement parisien, le Paris FC disputera ses matchs à domicile à Jean-Bouin à partir de la saison prochaine (pour quatre saisons minimum, ndlr). Un stade que les footballeurs partageront avec les rugbymen du Stade Français. Située à Boulogne-Billancourt, l’enceinte se trouve juste en face du Parc des Princes, le stade du Paris Saint-Germain. Le mégastore du PSG, ouvert en 2015, est situé dans la boutique du stade Jean-Bouin et la question de savoir si la boutique officielle du club parisien allait rester avec l’arrivée du Paris FC était présente chez les supporters du PSG.

Mais selon les informations de RMC Sport, la boutique du PSG, qui dispose d’un bail de la ville de Paris, conservera bien sa place dans le stade du PFC. L’autre club parisien, qui occupe actuellement la 3e place de Ligue 2, a toutes les chances d’accéder à l’Elite la saison prochaine et offrirait ainsi de vrais derbies pour la Ligue 1, à quelques mètres seulement. Le média sportif ajoute que des réunions ont lieu en ce moment entre les pouvoirs publics et les différents acteurs pour anticiper cette situation inédite entre le Paris Saint-Germain et le club récemment racheté par la famille Arnault.