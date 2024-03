Le Bayern Munich prépare du lourd pour l’avenir

Cette mauvaise saison du Bayern Munich va laisser des traces, et pour longtemps. La probable fin de 11 ans de règne sans partage sur la Bundesliga va avoir des conséquences profondes sur le fonctionnement du club. Outre le départ de Thomas Tuchel en fin de saison, si ce n’est pas avant, les changements vont avoir lieu à tous les étages. En attendant l’identité du futur entraîneur, la venue du directeur sportif Max Eberl va d’ailleurs dans ce sens. Mais il ne s’agit pas d’une simple révolution de palais. C’est toute la structure du club, sa politique générale et ses paradigmes qui sont en passe d’être revus sur le long terme, ce dont Sport Bild se fait écho ce vendredi.

«Le plus grand défi pour le FC Bayern est de rester compétitif au plus haut niveau au niveau international, car les possibilités financières des clubs sont nettement plus grandes, notamment en Angleterre, mais aussi en Espagne et dans d’autres pays, lance d’entrée le président bavarois, Herbert Hainer, au quotidien allemand. Pour y parvenir, nous devons être créatifs, être éveillés et en même temps, nous devons maintenir notre identité en tant que club : réussir, vivre nos valeurs, toujours avoir les fans au centre de nos préoccupations et rester fidèles à ce qu’est le FC Bayern. C’est ce qui fait que ce club est si unique dans le monde du football depuis des décennies.»

Le Bayern va lâcher les chevaux sur le mercato

Après les petites phrases, place au concret. Pour de nouveau régner sur la scène nationale et rivaliser avec ses concurrents européens, le géant bavarois mise sur sa puissance économique. Ses revenus n’ont jamais été aussi élevés que lors de l’exercice 2022/2023 avec un chiffre d’affaires de 854,2 M€, et un bénéfice avant impôts de 35,7 M€. Pas coutumier des gros transferts, le Bayern a rompu avec ce modèle l’été dernier. Ses très bons résultats économiques ont permis un effort sur la venue d’Harry Kane, recruté 100 M€ en provenance de Tottenham. Ça devrait être à nouveau le cas dès le prochain mercato.

Le nouveau format de la Ligue des Champions mis en place à la rentrée permettra de générer des recettes encore plus importantes. Ce n’est pas tout. La FIFA a également créé sa nouvelle Coupe du Monde des Clubs au format à 32 équipes. La première édition aura lieu du 15 juin au 13 juillet 2025 aux États-Unis et promet au moins 60 M€ par participant. Le Bayern a déjà son ticket, et sa domination sans partage ou presque en Allemagne lui assure une présence à quasi certaine à chaque édition, tous les deux ans. L’écart avec ses rivaux domestiques risque de se creuser encore un peu plus sur le long terme. C’est l’objectif recherché.

Objetif Finale Dahoam en 2025

Qui dit gros transfert, dit également augmentation de la masse salariale. Cela provoque quelques inquiétudes au sein du board après des décennies de gestion saine, mais c’est le risque à prendre pour construire une équipe compétitive. Aucun nom de joueur de premier plan n’est donné par le média, mais le Bayern n’hésitera plus à payer des stars au prix fort, comme le font les grands clubs anglais ou encore le PSG et le Real Madrid. D’après Bild, les travaux de rénovation du centre d’entraînement ont même été retardés (à la fin de l’année 2024) pour reverser cet argent dans l’enveloppe mercato. On parle tout de même de 100 M€.

Le Rekordmeister veut revenir sur le devant de la scène et le plus vite sera le mieux. Trois fois quart de finaliste de suite en Ligue des Champions, le club sait qu’il sera compliqué de faire beaucoup mieux cette saison. Dès 2025, c’est la Finale Dahoam qui est visée, expression bavaroise signifiant "à la maison" puisque la finale aura lieu à l’Allianz Arena, comme en 2012. Ça pourrait être une fin de carrière en apothéose pour Thomas Müller et Manuel Neuer, tous les deux en fin de contrat en 2025 et derniers rescapés de cette défaite aux tirs au but contre le Chelsea de Didier Drogba. Nous n’en sommes pas encore là.

Une volonté d’intégrer les nombreux jeunes talents dans l’équipe et de s’appuyer sur les anciennes gloires à la direction

Il faut préparer la nouvelle génération et à ce propos, le Bayern n’hésite plus à recruter ce qui est jeune et cher. Le talentueux Jonah Kusi-Asare (16 ans) a été ramené de Suède contre 5 M€ par exemple. Le transfert de Mathys Tel depuis le Stade Rennais pour 20 M€, et sa récente prolongation, s’inscrivent dans cette politique. D’autres présents au centre de formation attendent leur tour comme Aleks Pavlovic (19 ans), Frans Krätzig (20 ans, prêté à l’Austria Vienne) et le plus expérimenté Josip Stanisic (23 ans en prêt au Bayer Leverkusen). Avec Maximilian Hennig (17 ans), Kurt Rüger (18 ans), Robert Ramsak (17 ans) et Max Schmitt (18 ans), le Bayern compte également quatre champions du monde U17, mais les deux derniers cités sont en passe de rejoindre le RB Leipzig.

Enfin, et nous l’évoquions déjà en début d’article, l’organigramme va évoluer. Le calme est revenu après les départs houleux l’an dernier d’Oliver Kahn et d’Hasan Salihamidzic. Hainer et ses adjoints ont été réélus jusqu’en 2025 et devraient poursuivre leur mission au-delà de cette date. Ils ont été confirmés par le conseil de surveillance. Pour la suite, de nouvelles têtes apparaîtront. Comme souvent, ce sont les anciennes gloires qui prennent la suite. Les noms de Bastian Schweinsteiger (39 ans) et Philipp Lahm (40 ans), ce dernier étant directeur de l’Euro 2024, reviennent régulièrement. Même Manuel Neuer (37 ans) et Thomas Müller (34 ans) sont évoqués dans un avenir un peu plus lointain.