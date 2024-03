LdC : Guardiola dévoile ses 3 favoris à la victoire finale

Manchester City a géré son 1/8e de finale, en écartant facilement Copenhague (6-2 sur le cumul des deux matchs). Les Skyblues sont sur une incroyable série d’invincibilité de 20 matchs en Ligue des champions. Invaincus depuis mai 2022 (élimination contre le Real en demi-finale), les joueurs de Pep Guardiola s’imposent forcément comme des favoris à leur propre succession. L’entraîneur espagnol est d’accord avec cette affirmation et place également deux autres clubs au même rang.

La suite après cette publicité

« Nous sommes une équipe qui croit pouvoir le gagner. Nous sommes en compétition avec le Real Madrid et le Bayern. (…) Si vous jouez contre le Bayern et que vous regardez leur histoire et leur Ligue des champions… Nous les craignons trop. (…) Regardez Madrid, aujourd’hui ils ont souffert contre Leipzig et dans le passé, quand nous jouions contre Leipzig, les gens disaient "c’est facile", mais ce n’est pas le cas… C’est très difficile. Tout est très difficile » s’est-il exprimé en conférence de presse d’après-match.