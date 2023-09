PSG-OM : vers un forfait de Kondogbia ?

La suite après cette publicité

Le premier Classique de la saison aura lieu dès demain soir, entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille. Deux équipes qui ne sont pas sur la même dynamique avec un club qui sort d’un succès convaincant face à Dortmund (2-0), en Ligue des Champions, et un autre, chamboulé au sein de la direction ces derniers jours. Pour ce choc, les Phocéens doivent faire sans Ismaïla Sarr, blessé, et peut-être même sans Geoffrey Kondogbia.

Si l’entraîneur intérimaire de l’OM, "Pancho", n’a pas révélé son absence face au PSG, le milieu de terrain passé par l’Atlético de Madrid ne s’est pas entraîné avec le reste de ses coéquipiers afin de préparer la rencontre, resté en soins. Kondogbia n’est pourtant pas sorti blessé à l’heure de jeu face à l’Ajax Amsterdam (3-3) et n’avait pas semblé touché physiquement. Sans lui, Marseille perdrait un nouvel élément important avant de se déplacer au Parc des Princes. À confirmer…