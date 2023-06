Le PSG veut lâcher 80 M€ pour le successeur de Kylian Mbappé, les surprenantes cibles du FC Barcelone pour remplacer Sergio Busquets

Le PSG fonce sur une pépite à 80 M€

Au Portugal, c’est le mercato du PSG qui fait les gros titres. Comme vous le savez, l’été promet d’être agité dans la capitale française depuis la bombe lâchée par Kylian Mbappé. Le club parisien explore de nombreuses pistes pour se renforcer et une ancienne a été activée. Comme le placarde le journal A Bola ce jeudi matin, le PSG relance la piste Gonçalo Ramos. Toujours à la recherche d’un buteur, le club parisien avait déjà jeté son dévolu sur le Portugais l’été dernier. Le joueur sortait d’une belle Coupe du Monde avec le Portugal et avait vu sa cote exploser. Refroidi par les demandes XXL du SL Benfica, le PSG n’était pas allé plus loin dans l’opération. Sauf que désormais, Benfica serait vendeur. Le quotidien portugais affirme ce jeudi que «les négociations pourraient tourner autour de 80 M€», alors que la clause libératoire du joueur est fixée à 120 M€. A noter que Manchester United rode dans ce dossier. Le retour de cette piste est loin d’être un hasard puisque «le PSG imagine désormais la vie sans Mbappé», comme le placarde Le Parisien sur sa Une.

Les deux cibles du Barça au milieu de terrain

En Espagne, le FC Barcelone a réalisé de sacrées économies avec les départs de Sergio Busquets et de Jordi Alba. Des pertes tout de même significatives d’un point de vue sportif. Et les Culés travaillent actuellement sur le successeur de Busquets. Plusieurs noms ont déjà été cités, mais le Barça doit se serrer la ceinture pour trouver la perle rare. Deux plans B ont été activés comme l’explique le journal Sport. Il s’agit de Palhinha de Fulham et Florentino Luis du SL Benfica. Le nouveau directeur sportif Deco travaille sur ces deux pistes jugées difficiles, mais la légende portugaise est certaine que les deux footballeurs seraient clairement en position de vouloir venir au Barça. Concernant le milieu de Fulham, le quotidien espagnol explique que le Bayern Munich est aussi dans le coup. Le club anglais pourrait réclamer 50 M€ pour le libérer. Pour la jeune pépite du SL Benfica, il faudra aussi sortir le chéquier puisque Florentino Luis dispose d’une clause libératoire fixée à 120 M€. Le club lisboète pourrait accepter de le laisser filer pour 50 M€. En parallèle, le Barça a bouclé le transfert de Vitor Roque comme le rapporte le Mundo Deportivo dans son édition du jour. Le Brésilien, qui va prendre la relève de Robert Lewandowski dans un futur proche, va coûter 35 M€ plus 10 de bonus. Son arrivée est espérée pour cet été, si le Barça arrive à l’inscrire. Dans le cas contraire, l’attaquant de 18 ans sera prêté à son club de l’Atlético Paranaense et débarquera en janvier 2024.

Newcastle en pince pour Nicolò Barella

En Italie, un homme fait la Une de La Gazzetta dello Sport, il s’agit de Nicolò Barella, la pépite de l’Inter Milan. Hier soir, The Telegraph a révélé que Newcastle a fait du joueur italien sa priorité. Les Magpies seraient prêts à offrir 60 M€ et faire de Barella le joueur le mieux payé de l’effectif. Mais comme le rapporte le journal au papier rose, «le milieu est intouchable aux yeux des dirigeants nerazzurri». Pour le président Zhang et le directeur général Marotta, «Barella n’a pas de prix». Newcastle va donc devoir se montrer plus convaincant s’il veut avoir une chance.