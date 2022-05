OM : la réaction à chaud de Mattéo Guendouzi

Quelques instants après la victoire acquise sur le terrain du FC Lorient (3-0), le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille Mattéo Guendouzi, auteur du deuxième but phocéen, s'est exprimé sur ce succès relançant les siens après une semaine compliquée. L'international tricolore ajoute que l'équipe est prête à préparer l'une de ses finales face à Rennes pour espérer jouer la Ligue des Champions la saison prochaine.

«Je pense que tout le monde a pris du plaisir ce soir. C'est oujours une immense fierté de marquer un but, déjà. Voilà, 3-0, le score est mérité et on a fait un bon match dans l'ensemble. On avait à cœur de se rattraper après l'élimination en Ligue Europa Conference et aussi le dernier match qu'on a raté à domicile contre Lyon. C'est de très bonne augure, maintenant on a une semaine pour bien préparer le match à Rennes, qui est un match qui va être très important pour nous, encore une finale, ça va être compliqué. Il y a un peu de blessés, mais on va bien récupérer cette semaine pour retrouver une bonne partie des joueurs pour être prêts pour le match», a-t-il déclaré au micro de Canal +.