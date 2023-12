Serie A : l’AS Rome renverse Sassuolo et recolle au wagon de tête

Dans le prolongement de la victoire éclatante de la Fiorentina face à la Salertinana, des nuls de Lecce et de l’Udinese respectivement contre Bologne et l’Hellas Vérone, Sassuolo et l’AS Rome croisaient le fer au Mapei Stadium à l’occasion de la 14e journée de Serie A. Devant son public, les Neroverdi entendaient se servir de leur performance réalisée le week-end dernier (succès 4-3 à Empoli) pour jouer un mauvais tour à des Giallorossi frustrés par un match nul à Genève en Coupe d’Europe. Si les premières minutes de la partie ont été à l’avantage des hommes de José Mourinho, maîtres de la possession, ce sont finalement les locaux qui ont ouvert les hostilités. Trouvé dans la surface par Domenico Berardi, Matheus Henrique enroulait sa frappe pour tromper la vigilance de Rui Patricio (1-0, 25e).

Classement live Serie A # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 4 Rome 24 14 11 7 3 4 27 16 15 Sassuolo 15 14 -5 4 3 7 21 26

Si Paulo Dybala manquait l’opportunité de remettre les deux équipes à égalité en butant sur Andrea Consigli (39e), Romelu Lukaku se loupait complétement au retour des vestiaires (52e), pourtant bien seul au point de pénalty. Réduit à dix contre onze suite à l’expulsion de Daniel Boloca (62e), Sassuolo subissait les assauts romains et finissait par plier. Malheureux lors du premier acte, Paulo Dybala transformait un pénalty obtenu quelques secondes plus tôt (76e) avant que Rasmus Kristensen ne donne l’avantage aux joueurs de la capitale 6 minutes plus tard (82e). Avec ce résultat, l’AS Rome double la Fiorentina et se hisse à la 5e place. En face, Sassuolo glisse d’un rang (15e).