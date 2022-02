Classement FIFA : le Sénégal dans l'histoire

Le classement FIFA vient d'être dévoilé. Et si le trio de tête - Belgique, Brésil, France dans l'ordre - est inchangé, l'Argentine, elle, progresse et ravit la 4e place à l'Angleterre. Mais le grand vainqueur ce mois-ci, c'est le Sénégal.

Vainqueurs de la Coupe d'Afrique des Nations, les Lions de la Teranga pointent désormais à la 18e position. C'est le meilleur classement de leur histoire. L'Égypte, finaliste malheureuse, est 34e, tandis que le Cameroun, 3e de sa CAN, suit à la 38e place. À noter également la jolie progression du Canada de Jonathan David, 33e.

