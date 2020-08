Arsenal-Chelsea : les compositions officielles !

Dans un peu moins d'une heure, Arsenal et Chelsea croiseront le fer en finale de la FA Cup à Wembley. Des retrouvailles sur la dernière marche d'une compétition, un an après s'être disputé le trophée de la Ligue Europa (succès 4-1 de Chelsea). Une rencontre qui pourrait, d’ailleurs, permettre aux Gunners d'accrocher l'Europe malgré une 8e place en Premier League, et qui mettra aux prises deux entraîneurs novices à ce stade de la compétition dans la peau du numéro un. Une finale, enfin, assez inattendue quand on sait que les Blues ont du se défaire de Liverpool en huitième de finale (victoire 2-0) et qu'Arsenal, pourtant bien timoré cette saison, a écarté Manchester City au tour précédent.

Pour débuter ce match déterminant, Mikel Arteta aligne un 3-4-3. Emiliano Martínez gardera les buts, derrière une triplette Kieran Tierney, David Luiz, Rob Holding. Ainsley Maitland-Niles et Hector Bellerin seront les pistons alors que Granit Xhaka et Dani Ceballos sont titularisés dans le cœur du jeu. Enfin, Nicolas Pépé, Pierre-Emerick Aubameyang et Alexandre Lacazette formeront l'attaque. Sur deux succès probants en 3-4-3, en demi-finale face à Manchester United (3-1) et lors de la 38e journée de Premier League face aux Wolves (2-0), les troupes de Frank Lampard se présentent à nouveau dans ce dispositif à Wembley. Comme lors du match décisif face à Wolverhamtpon, Willy Caballero est le dernier rempart et ce dernier est protégé par une défense composée d'Antonio Rüdiger, de Kurt Zouma et de César Azpilicueta. Au milieu, Matéo Kovacic est aligné aux côtés de Jorginho, ces derniers étant entourés des pistons que sont Marcos Alonso et Reece James. Enfin l'homme en forme Olivier Giroud est associé à Mason Mount et au remuant américain Christian Pulisic devant.

Les compositions des équipes :

Arsenal : Martínez - Tierney, Luiz, Holding - Maitland-Niles, Xhaka, Ceballos, Bellerin - Pépé, Aubameyang, Lacazette.

Chelsea : Caballero - Rüdiger, Zouma, Azpilicueta - Alonso, Kovacic, Jorginho, James - Pulisic, Giroud, Mount.