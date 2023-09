LdC : le RC Lens repart de Séville avec le point du nul

Après la victoire parisienne contre Dortmund mardi soir (2-0), le deuxième et dernier club français en course dans cette Ligue des Champions 2023/3024, le RC Lens, lançait sa campagne européenne. Un duel entre deux équipes en méforme, puisque le rival des Lensois, bons derniers de Ligue 1, est aussi en difficulté. Le Séville FC pointe ainsi à une triste dix-septième position en championnat, quelques mois après avoir remporté la Ligue Europa. Pour ce duel, Franck Haise alignait notamment Nampalys Mendy dans l’entre-jeu, avec un trio d’attaque composé de Fulgini, Sotoca et Wahi. En face, il fallait notamment signaler la titularisation de Sergio Ramos, sa deuxième depuis son retour en terres andalouses.

Et la rencontre démarrait bien mal pour les Sang-et-Or, puisque dès l’entame, les Andalous attaquaient. Lucas Ocampos signait ainsi un avertissement conséquent à la sixième minute. Le premier, et le dernier. Quelques minutes plus tard, sur un corner botté par Rakitic, l’Argentin coupait de la tête et lobait Samba (1-0, 9e). Un joli but pour des Sévillans, bien supérieurs dans le jeu en cette entame de math. Mais peu à peu, l’écurie de Ligue 1 sortait la tête de l’eau et Angelo Fulgini égalisait assez vite. Sur un coup franc surpuissant, il battait le portier sévillan qui voyait, impuissant, le ballon se loger en lucarne (1-1, 24e). Derrière, les hommes de Mendilibar reprenaient un peu le dessus et Samba sortait une intervention décisive devant Ocampos (31e).

Les Lensois ont été au niveau

Dominateurs, les locaux contrôlaient le ballon et parvenaient à se frayer des chemins vers la surface lensoise assez facilement, mais ils n’étaient pas adroits dans le dernier geste, et Brice Samba n’était finalement pas si inquiété que ça. Avec ce score de parité à la pause, les Lensois s’en sortaient cependant bien, puisqu’il y avait tout de même une belle différence au niveau de la production offensive sur la pelouse du Sanchez Pizjuan. Même si les coéquipiers de Kevin Danso étaient loin d’être ridicules. Et en deuxième période, Lens allait hausser son niveau. Au retour des vestiaires, les Lensois donnaient ainsi l’impression d’avoir un petit boost, avec cette occasion de Wahi malgré un angle assez fermé (47e). Ils commençaient même à s’approcher de plus en plus dangereusement de la surface sévillane, alors que Lukebakio voyait sa reprise de volée être contrée et passer assez près de la barre (68e).

L’attaquant arrivé à Séville en toute fin de mercato réalisait une entrée en jeu assez intéressante, et obligeait, dans la foulée, Samba à s’employer (69e). La rencontre entrait ensuite dans une sorte de faux rythme, sans véritable dominateur, et avec assez peu de situations dangereuses d’un côté comme de l’autre, et un jeu régulièrement coupé par des fautes ou des erreurs techniques. Dmitrovic sortait tout de même une parade impériale sur une tête presque à bout portant de Guilavogui (77e). La meilleure occasion lensoise du match. Le portier sévillan récidivait sur Sotoca sur le corner qui a suivi (78e). Le score n’a plus bougé (1-1) malgré un petit temps fort sévillan en fin de partie, et Lens signe, au vu du contexte, une opération assez correcte après avoir été largement au niveau sur cette deuxième période.