PSG : certains joueurs inattendus ont impressionné l'Espagne !

Sans surprise, Kylian Mbappé fait la une de tous les médias espagnols ce mercredi. Le Bondynois n'a pas raté son grand rendez-vous avec celui qui a de grandes chances d'être son prochain club, et les journalistes et fans de foot ibériques ont été impressionnés par son but en toute fin de match. Mais l'attaquant tricolore n'est pas le seul parisien qui a impressionné. Si sa prestation n'a au final pas tant surpris que ça au vu des qualités du bonhomme, déjà bien connues de tout le monde de l'autre côté des Pyrénées, d'autres joueurs bien moins connus ont tapé dans l'oeil des Espagnols.

C'est le cas de Danilo Pereira par exemple, pourtant très critiqué - souvent à juste titre - par les Parisiens depuis le début de la saison. S'il a écopé d'un joli 6,5 sur 10 dans nos notes de la rencontre, il a aussi été encensé en Espagne, où il est présenté comme l'une des principales raisons de cette difficulté qu'a eu le Real Madrid à se frayer des chemins vers la surface de Donnarumma. « Vinicius et Benzema ont été deux îlots perdus d'un bloc madrilène collé à ses cages, grâce à l'isolement auxquels les ont soumis les joueurs parisiens, et le marquage particulièrement serré, de Danilo à Vinicius », peut-on lire dans l'édition papier du quotidien AS, alors que du côté de la SER, on se demandait si Casemiro est vraiment meilleur que le Lusitanien. Dans son analyse tactique du match, Marca explique que Danilo a aussi bien aidé à neutraliser Toni Kroos.

Des différences de niveau abyssales au milieu et sur les côtés

Si Marco Verratti est considéré comme une référence à son poste pour les fans de foot en Espagne, ce n'était pas forcément le cas de Leandro Paredes, qui reçoit par exemple les trois piques, la note maximale qu'attribue le journal AS, aux côtés de Mbappé et du milieu italien. Son travail défensif n'est pas passé inaperçu, tout comme ses choix intelligents avec le ballon. Nuno Mendes, plutôt méconnu en dehors des frontières portugaises et françaises, a aussi fait forte impression. Dans les émissions espagnoles où le match a été débriefé, la différence de niveau entre les latéraux des deux équipes a été soulignée avec insistance. Pas de surprise concernant Achraf Hakimi, que les Madrilènes connaissent très bien, mais le Portugais a tapé dans l'oeil de beaucoup de monde.

De façon générale, c'est un peu une sorte de sentiment de surprise qui ressort des différentes analyses de la presse espagnole, puisque ces joueurs cités ci-dessus n'étaient pas attendus à un tel niveau. Si les Madrilènes s'étaient rendus à l'évidence que les individualités du PSG sont meilleures dans le secteur offensif, ils ne s'attendaient pas à voir leur trio Casemiro-Kroos-Modric être malmené de la sorte au milieu par exemple. Et au vu du déroulement du match, on pourrait presque dire que même Carlo Ancelotti et son staff ne s'y attendaient pas...