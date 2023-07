Nicolas Pépé raconte son transfert avorté à l’OM

Le destin et la carrière de Nicolas Pépé aurait pu connaître une trajectoire bien différente. Après avoir montré de belles choses à Angers SCO, le natif de Mantes-la-Jolie est courtisé par de nombreux clubs français. Parmi eux, l’Olympique de Marseille, comme il le raconte lors d’un entretien sur la chaîne YouTube Colinterview : «En décembre (2016), 6 mois après mes débuts en Ligue 1, il y a Marseille qui arrive. Il y a un accord avec les deux clubs, mes agents commencent à discuter avec eux, on arrive à un accord total. C’est un truc de fou ça en plus. Mes agents sont dans le train pour aller à Marseille et négocier le contrat. Pendant qu’ils étaient dans le train, je ne sais pas ce qu’il s’est passé. Quand ils arrivent à Marseille dans le bureau, ils leur disent ‘c’est mort’. Ils leur disent qu’Angers a demandé un peu plus, ‘nous on était basé sur un budget, on avait dit tant, ils avaient accepté et au dernier moment vous avez augmenté’».

Désemparé de cette désillusion, Nicolas Pépé ne baisse pas les bras et continue de travailler, en attendant le deuxième wagon. Il arrivera, direction le nord. «Sur le coup, j’étais dégoûté et je me demande ce qu’ils ont fait. Quand on m’a parlé de Marseille, une opportunité de fou, j’ai dit oui tout de suite. Ça a capoté mais je ne l’ai pas pris en mode :’ils m’ont tué une opportunité’. J’ai continué à bosser en me disant qu’il y aurait peut être une autre opportunité et Lille est arrivé en fin de saison», explique l’Ivoirien. Un mal pour un bien au vue de son explosion avec le LOSC, qui l’emmènera jusqu’à Arsenal. Ces dernières années, Nicolas Pépé est dans le dur, lui qui a rejoint l’OGC Nice à l’été 2022 pour relancer sa carrière.

