Liverpool : ça chauffe en coulisses !

Ce matin, il a fallu bien chercher dans la presse anglaise pour trouver des articles évoquant le tirage au sort de la Ligue des champions pour Liverpool et un éventuel choc face au Paris Saint-Germain en 1/8es de finale. En effet, c’est surtout le visage de Darwin Nuñez (6 buts et 5 assists en 35 apparitions toutes compétitions confondues cette saison, ndlr) qui s’affiche en une des divers médias sportifs ce vendredi 21 février. Pour quelle raison me direz-vous ? Eh bien l’Uruguayen est au centre des débats chez les Reds, où son attitude a été publiquement pointée du doigt par son entraîneur Arne Slot. Ce dernier a été très agacé par l’entrée en jeu de son joueur lors du match nul 2-2 face à Aston Villa mercredi soir en Premier League.

Arne Slot l’a recadré publiquement

«Je vais lui dire qu’il peut rater une occasion, mais il ne peut pas ne pas faire les efforts. C’est la vie d’un attaquant. Il va rater des occasions et en marquer. Cela fait partie du travail d’un numéro 9. Vous ratez quand les gens s’attendent à ce que vous marquiez. Mais cela ne fait pas partie du travail d’un numéro 9 de ralentir le rythme de travail. Et c’est quelque chose dont nous parlerons. Je peux accepter chaque raté, surtout de la part d’un joueur qui a marqué deux buts très importants à Brentford et a marqué pour nous lors du match à domicile contre Villa. Je préférerais qu’il marque, mais le mot 'chance’ dit tout. C’est une chance, donc pas à 100 % qu’elle rentre. Je peux accepter les ratés, mais ce qui est plus difficile pour moi à accepter, c’est son comportement après l’occasion. C’était trop dans sa tête. Il n’était pas le Darwin habituel, qui travaille dur et s’assure d’aider l’équipe. Il était trop déçu d’avoir raté cette chance.»

Un recadrage qui n’a pas du tout été du goût de l’attaquant, qui a publié un message sur ses réseaux sociaux. Il a d’ailleurs dû s’y reprendre à trois fois avant de publier le bon message, ce qui a fait rire le Daiy Mail qui a indiqué qu’il n’est même pas capable d’atteindre sa cible dès sa première tentative comme en match. Mais finalement, il y est parvenu et a écrit : « il y a trois semaines, Darwin était le meilleur, Darwin nous a donné les trois points. Mais hier, j’ai eu la malchance de rater un but et je suis encore une fois le 'pire’ et un flop. Je ne tombe pas, je me relève et je ne vais jamais abandonner. Je vais tout donner jusqu’au dernier jour à Liverpool. La résilience !» Le tout était accompagné d’un émoji "muscle" et d’une photo de lui célébrant un but contre les Bees.

Vers un divorce cet été ?

Nuñez a pu compter sur le soutien de son compatriote Luis Suarez, ancien de Liverpool. «Bien sûr, goleador, c’est comme ça que je t’aime ! C’est l’attitude, toujours positive. Allons-y !», a écrit l’ancien du Barça. Mais il est bien seul dans le camp des soutiens de Darwin Nuñez. De nombreux fans des Reds ont été très critiques à son égard. C’est ce qu’explique le Liverpool Echo, qui précise que «l’attitude de Nunez a été critiquée par les fans du Kop après la diffusion d’une vidéo le montrant se dirigeant seul dans le tunnel de Villa Park au coup de sifflet final, tandis que ses coéquipiers applaudissaient les supporters en déplacement.» Certains ont d’ailleurs pris la parole dans les colonnes du Sun. «Il est fini. Je n’aime pas du tout son attitude après le match.»

Un autre a fait remarquer : «je peux accepter de rater des buts ouverts, mais Nuñez se promenait la plupart du temps sur le terrain. Attitude choquante.» Tout cela remet d’ailleurs en question l’avenir de l’attaquant de la Celeste à Liverpool, où son bail prend fin officiellement en juin 2028. En effet, The Sun indique qu’Arne Slot pourrait bien chercher à s’en débarrasser cet été 2025. Idem pour le Daily Mail, qui explique qu’il arrive à un tournant de son aventure en Angleterre. «Des sources proches de Liverpool soulignent qu’il est un travailleur acharné à l’entraînement malgré la perception extérieure. Il veut être à la hauteur de son potentiel plus que quiconque, bien que l’intérêt de l’Arabie saoudite pour lui fasse se demander si c’est maintenant ou jamais pour le numéro 9.» Liverpool, qui piste notamment Hugo Ekitike et Alexander Isak, a déjà une petite idée sur la question.