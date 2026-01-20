Menu Rechercher
Ligue des Champions

Real Madrid : la célébration sulfureuse de Jude Bellingham

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Jude Bellingham, au Real Madrid @Maxppp
Real Madrid 6-1 Monaco

Ces derniers jours, des images de Jude Bellingham en boîte de nuit, alors que les résultats de son équipe n’étaient pas spécialement bons, avaient fait polémique sur les réseaux sociaux. Le milieu de terrain anglais a ainsi reçu de nombreuses critiques venant des fans madrilènes, et il a tenu à répondre de la meilleure des manières, en marquant lors de ce duel entre son équipe et l’AS Monaco.

(fan) gam
BELLINGHAM HACIENDO EL GESTO DE BEBER TRAS MARCAR

😭😭😭😭😭😭
Sur ce sixième but madrilène, inscrit par ses soins, il a ainsi célébré en faisant semblant de boire. Une célébration ironique, qui témoigne tout de même du fait que les joueurs sont bel et bien attentifs à ce qui se dit sur les réseaux sociaux…

