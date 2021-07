Euro : José Mourinho est déçu pour Karim Benzema

José Mourinho n’a pas été tendre avec l’équipe de France après le huitième de finale perdu face à la Suisse (3-3, 5 tab à 4) lors de l’Euro, déclarant notamment : « quand j'ai vu la manière dont ils célébraient le troisième but, je n'ai pas aimé. J'ai eu le sentiment que les joueurs se voyaient déjà célébrer sur la tour Eiffel ! » Il a tout de même eu une pensée pour Karim Benzema, qu’il a entraîné au Real Madrid de 2010 à 2013.

« Il est la raison pour laquelle je suis un peu triste que la France ne soit pas passée parce que je pense que Benzema pourrait être… Cristiano Ronaldo non, Lionel Messi non, Mbappé non… Je pense que Benzema aurait enfin eu la chance d'obtenir une récompense, un Ballon d’or ou quelque chose comme ça. C'est un joueur incroyable, il a si bien joué, sous une pression énorme. Quand il est revenu en équipe nationale, il était sous une pression énorme et il a été fantastique » a-t-il déclaré sur TalkSPORT.

👏 “Karim’s an amazing player, he was playing so well under huge pressure.”



🔥 “People asked me to compare Kane with others, I always used Karim.”



💪 “Benzema is now physically better than he was ten years ago.”



Jose Mourinho explains why he is a big fan of #FRA’s @Benzema. pic.twitter.com/cGUDeboU10