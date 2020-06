La sortie polémique du patron de la Fédération Algérienne sur Karim Benzema

Benzema, de par ses origines, aurait un temps pu jouer avec la sélection algérienne. Et visiblement, au pays on est très fier du joueur formé à l'OL. Dans un long entretien accordé à AS, le président de la Fédération algérienne de football (FAF) Kheïreddine Zetchi a évoqué le cas du buteur madrilène, auteur de 17 réalisations et 7 passes décisives en 31 rencontres de championnat cette saison.

« Benzema est 100% algérien, mais ce qui se passe, c'est qu'il a la nationalité sportive française. C'est le meilleur attaquant du monde. Un joueur très complet qui ces dernières années marque beaucoup plus de buts et joue dans un grand club comme le Real Madrid. C'est le rêve de tout joueur et il a la chance de pouvoir le vivre. Ce n'est pas possible qu'il joue avec l'Algérie. L'article 15 du règlement de la FIFA dit qu'un joueur qui a disputé un match officiel avec une sélection ne pourra jouer qu'avec cette sélection. L'exception qui permet au joueur de changer de pays en cas de retrait de nationalité sportive ? Ça ne dépend pas de nous. Nous n'avons jamais essayé que Benzema joue avec l'Algérie parce qu'il appartient, sportivement, à la France. Ce n'est pas quelque chose de possible », a lancé le dirigeant algérien. Une chose est claire a u moins, les très maigres espoirs de voir Benzema sous le maillot des Fennecs se sont évaporés.