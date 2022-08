FC Barcelone : Pierre-Emerick Aubameyang a déjà choisi sa future destination

La suite après cette publicité

Le FC Barcelone entre dans la dernière ligne droite de son mercato. Et comme depuis le début du marché des transferts, l'objectif est de vendre afin de pouvoir acheter et alléger la masse salariale. Ce n'est un secret pour personne, le plan initial était de vendre Frenkie de Jong contre un joli paquet d'argent. Mais le Néerlandais fait de la résistance et refuse de s'en aller malgré toutes les tentatives des Culés pour le faire fuir.

Aubameyang a discuté avec Xavi

Résigné, le FCB, qui espère que le joueur changera d'avis, explore à présent d'autres options. La dernière est de se séparer de trois joueurs. Il s'agit de Memphis Depay, qui se rapproche de la Juventus, Sergiño Dest, suivi par MU, et Pierre-Emerick Aubameyang. Concernant ce dernier, le club le vendrait à contrecœur puisque Xavi l'apprécie et compte sur lui. Les deux hommes ont d'ailleurs échangé sur le sujet, selon Gerard Romero, journaliste bien informé sur le Barça.

Le technicien catalan aurait d'ailleurs rassuré le Gabonais concernant son temps de jeu, malgré l'arrivée de Robert Lewandowski. Mais Xavi sait aussi que son club connaît des difficultés économiques et qu'un départ de l'attaquant arrivé en janvier dernier n'est pas impossible. D'autant que plusieurs clubs poussent pour le recruter. Il y a Manchester United, qui souhaite lui offrir une place de choix en attaque. Mais le joueur n'est pas intéressé selon Sport.

Le Gabonais privilégie Chelsea

En revanche, le média catalan assure qu'en cas de départ, PEA donne sa priorité à Chelsea. La présence de Thomas Tuchel et la possibilité de jouer la Ligue des Champions sont autant de raisons qui font pencher la balance. Mais en plus de convaincre le joueur, qui veut rester à Barcelone, Chelsea doit persuader le club espagnol de revoir ses exigences à la baisse. El Chiringuito a indiqué que le prix du joueur a été fixé à 30 millions d'euros et le Barça veut récupérer cette somme.

Le club s'attend à une offre prochainement. Mais le Telegraph et Sport indiquent que Todd Boehly et les Blues refusent de payer 30 millions d'euros et veulent faire baisser la note pour le joueur âgé de 33 ans. Enfin, le média ibérique Relevo assure que l'opération est en bonne voie et que Chelsea va présenter une offre officielle dans les prochaines heures, après une première proposition verbale de 14 millions d'euros. De son côté, Gerard Romero parle d'une proposition de 27 millions d'euros. Ce qui est certain, c'est que Chelsea ne va pas lâcher le morceau pour enrôler un Aubameyang; qui ne s'attendait certainement pas à être un potentiel candidat au départ huit mois après son arrivée en Catalogne.