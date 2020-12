Les supporters de Millwall en pleine polémique raciste, les 100 buts de Mbappé avec le PSG font grand bruit

Les fans de Millwall dans la tourmente

En Angleterre, c'est une polémique peu reluisante qui fait la couverture des journaux ce matin. Lors de la rencontre de Championship entre Millwall et Derby County, les joueurs et membres du staff ont posé le genou à terre pour apporter leur soutien au mouvement Black Lives Maters. Sauf que les supporters de Millwall se sont fait remarquer dans le mauvais sens en insultant et criant pour marquer leur désaccord. Et cela n'est pas passé inaperçu. Le Daily Mail n'y va pas par quatre chemins et qualifie les supporters de Millwall de «racistes». Le quotidien ne comprend pas pourquoi les supporters se sont retournés contre leur propre club avec cette attitude. Et cela fait grand bruit outre-Manche puisque le Daily Telegraph revient aussi sur cette histoire et estime que : «Les fans de Millwall se moquent des joueurs qui s'agenouillent.» Les supporters ont eux justifié leur acte en indiquant qu'il ne s'agissait pas de racisme mais de lutte contre un mouvement «marxiste». Alors que le public faisait son retour dans les stades ce week-end, c'est un mauvais coup de pub…

Mbappé à l'honneur en France

L'événement de la soirée hier en Ligue 1 et particulièrement au Paris Saint-Germain c'est le 100e but inscrit par Kylian Mbappé sous les couleurs parisiennes. Une performance qui s'affiche en Une de L'Équipe ce matin avec ce titre : «Pur 100». L'international français a donc passé la barre symbolique des 100 buts en seulement 137 rencontres et il a déjà distribué 49 passes décisives depuis son arrivée en 2017. Une soirée parfaite pour le club de la capitale qui s'est surtout imposé sur la pelouse de Montpellier (3-1) et reste en tête de la Ligue 1. Pour Le Parisien, c'était «un bon coup de cent» de la part de Mbappé qui s'inscrit un peu plus dans l'histoire du club francilien et rejoint un certain Dominique Rocheteau. Mais ce qui a fait parler aussi lors de ce match face au MHSC, c'est la sortie de Leonardo sur les rumeurs envoyant Lionel Messi au PSG. Si le directeur sportif du club a botté en touche concernant l'Argentin, il a en revanche révélé que la prolongation de Kylian Mbappé avançait. «Ça avance bien. On a fait des pas en avant par rapport à il y a 10 jours. On va continuer.» Pour rappel, Mbappé est en fin de contrat en juin 2022 avec le PSG.

Zidane sauve sa tête au Real

En Espagne, Madrid pousse un ouf de soulagement ce matin après la victoire du Real sur le Séville FC, hier après-midi (1-0). Une courte mais précieuse victoire qui fait la couverture de AS ce matin qui estime que «ceci est le chemin à emprunter» pour le Real s'il veut relever la tête. Les Merengues ont été très solides, insiste le quotidien qui met en avant la capacité de Zinedine Zidane à trouver les bons leviers dans les moments importants. Pour Marca, le coach français se fait d'ailleurs «vacciner contre Séville.» «Sérieux et fiable, le Real Madrid montre à nouveau sa version la plus compétitive dans un scénario exigeant.» Une victoire qui réveille les Madrilènes avant leur match fondamental contre Gladbach mercredi en Ligue des Champions. De son côté, l'Estadio Deportivo est déçu de la prestation des Sévillans qui ont manqué de «mordant» comme le souligne le quotidien local.